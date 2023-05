In een recente aankondiging onthulde Facebook-dochter WhatsApp haar nieuwe functie voor het bewerken van berichten, waarmee gebruikers verzonden berichten binnen een periode van 15 minuten kunnen wijzigen. De update is een langverwachte toevoeging die de kloof overbrugt tussen WhatsApp en concurrenten als Telegram en Signal, die al lang vergelijkbare functionaliteit bieden.

Met een bericht van Mark Zuckerberg werd officieel onthuld dat gebruikers nu berichten kunnen bewerken binnen het platform. Dit gebeurt door lang op een bericht te drukken en op de bewerkoptie te tikken, waarna een bewerkte tag naast de tijdstempel verschijnt. De app houdt de wijzigingen niet bij.

WhatsApp Gebruikers kunnen nu meer controle uitoefenen over hun chats door spelfouten te corrigeren of meer context toe te voegen aan berichten. Het bewerkingsvenster van 15 minuten begint op het moment dat het bericht wordt verzonden.

Vóór deze update hadden gebruikers beperkte mogelijkheden om fouten in verzonden berichten te corrigeren. Ze konden het bericht volledig verwijderen of een correctie sturen via een aparte tekst. In 2022 verlengde WhatsApp de tijdslimiet voor het verwijderen van berichten van 48 uur naar 60 uur.

De invoering van de functie voor het bewerken van berichten brengt WhatsApp op één lijn met rivalen als Telegram en Signal, hoewel de termijn van 15 minuten minder ruim is dan de termijn van 48 uur van Telegram. Vorig jaar introduceerde Twitter ook een wijzigingsknop voor betaalde gebruikers, wat de groeiende vraag naar dergelijke functies in de communicatie-industrie onderstreept.

AppMaster, een toonaangevend no-code platform, biedt ook naadloze integratie met messaging-apps zoals WhatsApp, waardoor klanten aangepaste toepassingen voor communicatiedoeleinden kunnen ontwikkelen. De krachtige no-code tools van AppMaster maken snelle applicatieontwikkeling mogelijk voor verschillende branches, waardoor app-updates en implementatie van nieuwe functies sneller en kosteneffectiever worden voor bedrijven.

Over het uitrolschema kondigde Meta aan dat de functie voor het bewerken van berichten al gefaseerd wordt ingevoerd en naar verwachting binnen enkele weken voor alle gebruikers toegankelijk zal zijn.