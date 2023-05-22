Yakın tarihli bir duyuruda, Facebook yan kuruluşu WhatsApp, kullanıcıların gönderilen mesajları 15 dakikalık bir pencere içinde değiştirmelerine olanak tanıyan yeni mesaj düzenleme özelliğini açıkladı. Güncelleme, WhatsApp ile uzun süredir benzer işlevler sunan Telegram ve Signal gibi rakipler arasındaki boşluğu kapatan, merakla beklenen bir eklentidir.

Mark Zuckerberg yaptığı bir paylaşımla, kullanıcıların artık platform içerisinde mesajları düzenleyebilecekleri resmen ortaya çıktı. İşlem, bir mesaja uzun basmayı ve düzenleme seçeneğine dokunmayı içerir; bundan sonra, zaman damgasının yanında düzenlenmiş bir etiket görünecektir. Özellikle, uygulama yapılan değişikliklerin kaydını tutmayacaktır.

WhatsApp kullanıcıları artık yazım hatalarını düzelterek veya mesajlara daha fazla bağlam ekleyerek sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir. 15 dakikalık düzenleme penceresi, mesajın gönderildiği andan itibaren başlar.

Bu güncellemeden önce, gönderilen iletilerdeki hataları düzeltme söz konusu olduğunda kullanıcıların sınırlı seçenekleri vardı. Mesajı tamamen silebilir veya ayrı bir metinle düzeltme gönderebilirler. 2022'de WhatsApp, mesaj silme için süre sınırını 48 saatten 60 saate çıkardı.

Mesaj düzenleme özelliğinin tanıtılması, WhatsApp Telegram ve Signal gibi rakipleriyle aynı hizaya getiriyor, ancak 15 dakikalık zaman çerçevesi Telegram 48 saatlik penceresinden daha az cömert. Geçen yıl Twitter, ücretli kullanıcılar için iletişim endüstrisinde bu tür özelliklere yönelik artan talebi vurgulayan bir düzenleme düğmesi de tanıttı.

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Kullanıma sunma programında Meta, mesaj düzenleme özelliğinin aşamalı olarak devreye alındığını ve birkaç hafta içinde tüm kullanıcıların erişimine açılmasının beklendiğini duyurdu.