在最近的一份公告中，Facebook子公司WhatsApp ，公布了其新的信息编辑功能，使用户能够在15分钟的窗口内修改已发送的信息。这次更新是一个备受期待的新增功能，它弥补了WhatsApp 和竞争对手如Telegram 和Signal 之间的差距，后者长期以来一直提供类似的功能。

Mark Zuckerberg 的一篇文章正式透露，用户现在可以在平台内编辑信息。这个过程包括长按信息并点击编辑选项，之后时间戳旁边会出现一个编辑过的标签。值得注意的是，该应用程序将不保留所做修改的记录。

WhatsApp 用户现在可以通过纠正拼写错误或为信息添加更多内容，对他们的聊天进行更大的控制。15分钟的编辑窗口从信息发送的那一刻开始。

在这次更新之前，用户在纠正已发送信息中的错误时，选择有限。他们可以完全删除信息或通过单独的文本发送更正。2022年，WhatsApp ，将删除信息的时间限制从48小时延长到60小时。

信息编辑功能的引入使WhatsApp 与竞争对手如Telegram 和Signal 保持一致，尽管其15分钟的时间框架不如Telegram 的48小时窗口宽松。去年，Twitter 也为付费用户引入了编辑按钮，突出了通信行业对此类功能日益增长的需求。

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关于推出时间表，Meta 宣布，消息编辑功能已经在逐步推出，预计将在几周内对所有用户开放。