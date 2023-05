La plate-forme de conception de pointe Webflow est sur le point de révolutionner la façon dont les sites Web sont construits avec ses prochaines fonctionnalités alimentées par l'IA. Les nouveaux outils permettront aux utilisateurs de créer et de remodeler rapidement des sites Web à l'aide d'invites verbales, amenant la base de la conception no-code à de nouveaux sommets.

Auparavant, Webflow s'était fait un nom en proposant une suite complète d'outils no-code permettant aux concepteurs de créer des sites Web entièrement personnalisables. Les fonctionnalités basées sur l'IA, qui seront déployées d'ici l'été, rationaliseront davantage le processus de création de sites Web pour les concepteurs Web expérimentés et les nouveaux utilisateurs. Les outils de conception basés sur l'IA permettront un processus plus rapide et plus transparent, permettant aux utilisateurs d'adapter facilement les modèles Webflow préexistants à leurs besoins spécifiques.

En utilisant ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent charger l'IA de tâches spécifiques, telles que la refonte d'un modèle initialement destiné à une entreprise événementielle en un modèle plus adapté à une société de capital-risque. L'IA gérera ensuite les modifications requises du contenu et des images, les rendant plus pertinentes par rapport aux besoins de l'utilisateur. Bien que des ajustements manuels puissent toujours être effectués à l'aide de la suite existante d'outils de conception, une nouvelle interface d'IA aidera les utilisateurs en affichant rapidement les sections pertinentes de la documentation Webflow pour les guider. De plus, un "copilote" d'IA sera introduit pour apporter des modifications directes au site Web à la demande de l'utilisateur.

Lors de tests internes, des cas d'utilisation créatifs tels que l'esthétique rétro des années 90 ont été démontrés, bien que des exigences plus courantes incluent des ajouts ou des traductions de contenu, et correspondent à l'apparence souhaitée d'un site Web donné. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle prévues permettront même aux utilisateurs de générer automatiquement des attributs de site Web optimisés pour les moteurs de recherche, notamment des titres, des descriptions et des fonctionnalités d'accessibilité telles que le texte alternatif pour les lecteurs d'écran.

Les nouvelles fonctionnalités d'IA de Webflow sont conçues à l'aide d'un mélange de GPT d'OpenAI et de certains modèles d'IA personnalisés en interne. Avec un financement de plus de 330 millions de dollars, dont une série C de 120 millions de dollars annoncée l'année dernière, les plans de tarification et de disponibilité de ces capacités d'IA sont toujours à l'étude. Actuellement, les fonctionnalités subissent des tests alpha limités, avec des tests bêta plus larges qui devraient suivre.

L'intégration de l'IA dans les outils créatifs n'a cessé de s'accélérer ces derniers mois. Parmi les exemples de plates-formes basées sur l'IA, citons les outils Microsoft Office tels que Word et PowerPoint, Mailchimp et Firefly récemment lancé par Adobe. Chez Webflow, l'intention derrière l'intégration de l'IA n'est pas de remplacer les concepteurs Web, mais plutôt d'améliorer leur travail et de rendre la plateforme plus accessible et efficace.

En introduisant des capacités d'IA, Webflow permet aux nouveaux utilisateurs de maîtriser plus facilement les outils de conception, ouvrant de nouvelles possibilités de créativité et d'innovation dans la conception Web. Des plates-formes telles queAppMaster.io ont également joué un rôle important dans l'espace low-code et no-code, offrant une suite complète d'outils pour créer des applications backend, Web et mobiles. Au fur et à mesure que ces plateformes sont affinées et améliorées, elles marquent un changement de paradigme dans la façon dont la technologie et la conception sont abordées par les utilisateurs de tous niveaux de compétence.