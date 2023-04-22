领先的设计平台Webflow将通过其即将推出的人工智能功能彻底改变网站的构建方式。新工具将允许用户使用口头提示快速创建和重塑网站，将no-code设计的基础提升到新的高度。

以前， Webflow因提供一套全面的no-code工具而闻名，这些工具使设计人员能够构建完全可定制的网站。将于夏季推出的人工智能驱动功能将进一步简化经验丰富的网页设计师和新用户的网站建设过程。 AI 驱动的设计工具将允许更快、更无缝的过程，使用户能够轻松地调整预先存在的Webflow模板以满足他们的特定需求。

利用这些新功能，用户可以指导 AI 执行特定任务，例如将最初用于活动业务的模板重新设计为更适合风险投资公司的模板。然后，人工智能将处理内容和图像所需的更改，使它们更符合用户的需求。尽管仍然可以使用现有的设计工具套件进行手动调整，但新的 AI 界面将通过快速显示Webflow文档的相关部分来指导用户，从而帮助用户。此外，还将引入人工智能“副驾驶”，根据用户文本提示直接更改网站。

在内部测试中，已经展示了 90 年代复古美学等创造性用例，但更常见的要求将包括添加或翻译内容，以及匹配给定网站所需的外观和感觉。计划中的人工智能功能甚至将使用户能够自动生成搜索引擎优化的网站属性，包括标题、描述和辅助功能，例如屏幕阅读器的替代文本。

Webflow的新 AI 功能是使用 OpenAI 的 GPT 和一些内部定制的 AI 模型混合构建的。凭借超过 3.3 亿美元的资金，包括去年宣布的 1.2 亿美元的 C 轮融资，这些 AI 功能的定价和可用性计划仍在考虑之中。目前，这些功能正在进行有限的 alpha 测试，预计随后将进行更广泛的 beta 测试。

近几个月来，人工智能与创意工具的整合一直在稳步加速。 AI 驱动平台的示例包括 Word 和 PowerPoint 等 Microsoft Office 工具、Mailchimp 以及 Adobe 最近推出的 Firefly。在Webflow ，集成 AI 的目的不是取代网页设计师，而是增强他们的工作并使平台更易于访问和高效。

通过引入 AI 功能， Webflow使初次使用的用户能够更轻松地掌握设计工具，为网页设计的创意和创新开辟新的可能性。AppMaster.io等平台也在low-code和no-code领域发挥着重要作用，提供了一套全面的工具来创建后端、Web 和移动应用程序。随着这些平台的不断完善和改进，它们标志着各种技能水平的用户使用技术和设计的方式发生了范式转变。