Wiodąca platforma projektowa Webflow ma zrewolucjonizować sposób tworzenia stron internetowych dzięki nadchodzącym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji. Nowe narzędzia pozwolą użytkownikom szybko tworzyć i przekształcać strony internetowe za pomocą podpowiedzi słownych, przenosząc podstawy projektowania no-code na nowy poziom.

Wcześniej Webflow wyrobił sobie markę, oferując kompleksowy zestaw narzędzi no-code, które umożliwiały projektantom tworzenie w pełni konfigurowalnych stron internetowych. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają zostać wprowadzone latem, jeszcze bardziej usprawnią proces tworzenia stron internetowych zarówno dla doświadczonych projektantów stron internetowych, jak i nowych użytkowników. Narzędzia do projektowania oparte na sztucznej inteligencji pozwolą na szybszy i bardziej płynny proces, umożliwiając użytkownikom łatwe dostosowywanie wcześniej istniejących szablonów Webflow do ich konkretnych potrzeb.

Korzystając z tych nowych możliwości, użytkownicy mogą poinstruować sztuczną inteligencję o określonych zadaniach, takich jak przeprojektowanie szablonu pierwotnie przeznaczonego dla branży eventowej na szablon bardziej odpowiedni dla firmy venture capital. Sztuczna inteligencja zajmie się następnie wymaganymi zmianami w treści i obrazach, czyniąc je bardziej odpowiednimi do potrzeb użytkownika. Chociaż nadal można wprowadzać ręczne korekty przy użyciu istniejącego zestawu narzędzi do projektowania, nowy interfejs AI pomoże użytkownikom szybko przeglądać odpowiednie sekcje dokumentacji Webflow, aby im pomóc. Dodatkowo wprowadzony zostanie „drugi pilot” AI, który będzie dokonywał bezpośrednich zmian w witrynie na podstawie monitów tekstowych użytkownika.

W testach wewnętrznych wykazano kreatywne przypadki użycia, takie jak estetyka retro lat 90., chociaż bardziej powszechne wymagania będą obejmować dodatki lub tłumaczenia treści oraz dopasowanie pożądanego wyglądu i stylu danej witryny. Planowane funkcje sztucznej inteligencji umożliwią nawet użytkownikom automatyczne generowanie atrybutów witryn zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek, w tym tytułów, opisów i funkcji ułatwień dostępu, takich jak tekst alternatywny dla czytników ekranu.

Nowe funkcje AI Webflow są zbudowane przy użyciu kombinacji GPT OpenAI i niektórych wewnętrznie dostosowanych modeli AI. Przy ponad 330 milionach dolarów dofinansowania, w tym rundzie Serii C o wartości 120 milionów dolarów ogłoszonej w zeszłym roku, plany dotyczące cen i dostępności tych funkcji AI są nadal rozważane. Obecnie funkcje przechodzą ograniczone testy alfa, a szersze testy beta mają nastąpić.

W ostatnich miesiącach integracja sztucznej inteligencji z narzędziami kreatywnymi stale przyspiesza. Przykłady platform opartych na sztucznej inteligencji obejmują narzędzia Microsoft Office, takie jak Word i PowerPoint, Mailchimp i niedawno wprowadzony Firefly firmy Adobe. W Webflow intencją integracji sztucznej inteligencji nie jest zastąpienie projektantów stron internetowych, ale raczej usprawnienie ich pracy oraz uczynienie platformy bardziej dostępną i wydajną.

Wprowadzając możliwości sztucznej inteligencji, Webflow umożliwia początkującym użytkownikom łatwiejsze osiągnięcie mistrzostwa w posługiwaniu się narzędziami do projektowania, otwierając nowe możliwości kreatywności i innowacji w projektowaniu stron internetowych. Platformy, takie jakAppMaster.io, również odgrywają znaczącą rolę w przestrzeniach low-code i no-code, oferując kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Ponieważ platformy te są wciąż udoskonalane i ulepszane, oznaczają zmianę paradygmatu w sposobie, w jaki użytkownicy na wszystkich poziomach umiejętności podchodzą do technologii i projektowania.