Önde gelen tasarım platformu Webflow yakında çıkacak yapay zeka destekli özellikleriyle web sitelerinin oluşturulma biçiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yeni araçlar, kullanıcıların sözlü istemleri kullanarak web sitelerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve yeniden şekillendirmesine olanak tanıyacak ve no-code tasarımın temelini yeni zirvelere taşıyacak.

Daha önce Webflow, tasarımcıların tamamen özelleştirilebilir web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir no-code araçlar paketi sunarak bir isim yaptı. Yaza kadar kullanıma sunulacak yapay zeka odaklı özellikler, hem deneyimli web tasarımcıları hem de yeni kullanıcılar için web sitesi oluşturma sürecini daha da kolaylaştıracak. Yapay zeka güdümlü tasarım araçları, daha hızlı ve daha sorunsuz bir süreç sağlayarak kullanıcıların önceden var olan Webflow şablonlarını kendi özel ihtiyaçlarına kolaylıkla uyarlamasına olanak tanır.

Kullanıcılar, bu yeni yeteneklerden yararlanarak yapay zekaya, başlangıçta bir etkinlik işletmesi için tasarlanan bir şablonu, bir risk sermayesi firmasına daha uygun bir şablon olarak yeniden tasarlamak gibi belirli görevlerle talimat verebilir. Daha sonra yapay zeka, içerik ve görüntülerde gerekli değişiklikleri yaparak bunları kullanıcının ihtiyaçları ile daha alakalı hale getirir. Mevcut tasarım araçları paketi kullanılarak manuel ayarlamalar hâlâ yapılabilse de, yeni bir AI arayüzü, kullanıcılara rehberlik etmek için Webflow belgelerinin ilgili bölümlerini hızla ortaya çıkararak kullanıcılara yardımcı olacaktır. Ek olarak, kullanıcı metin istemleri üzerine web sitesinde doğrudan değişiklikler yapmak için bir AI "yardımcı pilot" tanıtılacak.

Dahili testlerde, 90'ların retro estetiği gibi yaratıcı kullanım örnekleri gösterildi, ancak daha yaygın gereksinimler, içeriğin eklenmesini veya çevrilmesini ve belirli bir web sitesinin istenen görünüm ve hisle eşleşmesini içerecektir. Planlanan AI özellikleri, kullanıcıların başlıklar, açıklamalar ve ekran okuyucular için alternatif metin gibi erişilebilirlik özellikleri dahil olmak üzere arama motoru için optimize edilmiş web sitesi özelliklerini otomatik olarak oluşturmasına bile olanak tanıyacak.

Webflow yeni AI özellikleri, OpenAI'nin GPT'si ve bazı dahili olarak özelleştirilmiş AI modellerinin bir karışımı kullanılarak oluşturulmuştur. Geçen yıl duyurulan 120 milyon $'lık C Serisi turu da dahil olmak üzere 330 milyon $'ın üzerinde finansmanla, bu yapay zeka yeteneklerinin fiyatlandırma ve kullanılabilirliğine ilişkin planlar hâlâ değerlendiriliyor. Şu anda, özellikler sınırlı alfa testinden geçiyor ve bunu daha geniş beta testinin takip etmesi bekleniyor.

Yapay zekanın yaratıcı araçlara entegrasyonu son aylarda istikrarlı bir şekilde hızlanıyor. AI güdümlü platformlara örnek olarak Word ve PowerPoint gibi Microsoft Office araçları, Mailchimp ve Adobe'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Firefly dahildir. Webflow yapay zekayı entegre etmenin arkasındaki amaç, web tasarımcılarının yerini almak değil, çalışmalarını geliştirmek ve platformu daha erişilebilir ve verimli hale getirmektir.

Webflow, yapay zeka yeteneklerini sunarak, ilk kez kullananların tasarım araçlarında daha kolay ustalaşmasını sağlayarak web tasarımında yaratıcılık ve yenilik için yeni olanaklar sunuyor.AppMaster.io gibi platformlar da arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir araç paketi sunarak low-code ve no-code alanda önemli bir rol oynuyor. Bu platformlar rafine edilmeye ve iyileştirilmeye devam ettikçe, her beceri seviyesinden kullanıcının teknolojiye ve tasarıma yaklaşma biçiminde bir paradigma değişikliğine işaret ediyor.