La piattaforma di progettazione leader Webflow è destinata a rivoluzionare il modo in cui vengono creati i siti Web con le sue imminenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. I nuovi strumenti consentiranno agli utenti di creare e rimodellare rapidamente siti Web utilizzando suggerimenti verbali, portando le fondamenta del design no-code a nuovi livelli.

In precedenza, Webflow si era fatto un nome offrendo una suite completa di strumenti no-code che consentivano ai progettisti di creare siti Web completamente personalizzabili. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che verranno implementate entro l'estate, semplificheranno ulteriormente il processo di creazione di siti Web sia per i web designer esperti che per i nuovi utenti. Gli strumenti di progettazione basati sull'intelligenza artificiale consentiranno un processo più rapido e senza soluzione di continuità, consentendo agli utenti di adattare facilmente i modelli Webflow preesistenti alle loro esigenze specifiche.

Utilizzando queste nuove funzionalità, gli utenti possono istruire l'IA con compiti specifici, come la riprogettazione di un modello inizialmente destinato a un'azienda di eventi in uno più adatto a una società di capitale di rischio. L'intelligenza artificiale gestirà quindi le modifiche richieste al contenuto e alle immagini, rendendole più pertinenti alle esigenze dell'utente. Sebbene sia ancora possibile apportare modifiche manuali utilizzando la suite esistente di strumenti di progettazione, una nuova interfaccia AI aiuterà gli utenti facendo emergere rapidamente sezioni pertinenti della documentazione di Webflow per guidarli. Inoltre, verrà introdotto un "copilota" AI per apportare modifiche dirette al sito Web su richiesta di testo dell'utente.

Nei test interni, sono stati dimostrati casi d'uso creativi come l'estetica retrò degli anni '90, sebbene i requisiti più comuni includeranno aggiunte o traduzioni di contenuti e la corrispondenza dell'aspetto desiderato di un determinato sito web. Le funzionalità AI pianificate consentiranno persino agli utenti di generare automaticamente attributi del sito Web ottimizzati per i motori di ricerca, inclusi titoli, descrizioni e funzionalità di accessibilità come il testo alternativo per gli screen reader.

Le nuove funzionalità AI di Webflow sono create utilizzando un mix di GPT di OpenAI e alcuni modelli AI personalizzati internamente. Con oltre 330 milioni di dollari di finanziamento, incluso un round di serie C da 120 milioni di dollari annunciato lo scorso anno, i piani per i prezzi e la disponibilità di queste funzionalità di intelligenza artificiale sono ancora allo studio. Attualmente, le funzionalità sono in fase di test alfa limitato, a cui dovrebbe seguire un beta test più ampio.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale negli strumenti creativi ha registrato una costante accelerazione negli ultimi mesi. Esempi di piattaforme basate sull'intelligenza artificiale includono strumenti di Microsoft Office come Word e PowerPoint, Mailchimp e Firefly recentemente lanciato da Adobe. In Webflow, l'intento alla base dell'integrazione dell'IA non è sostituire i web designer, ma piuttosto migliorare il loro lavoro e rendere la piattaforma più accessibile ed efficiente.

Introducendo funzionalità di intelligenza artificiale, Webflow consente agli utenti alle prime armi di acquisire più facilmente la padronanza degli strumenti di progettazione, aprendo nuove possibilità di creatività e innovazione nel web design. Anche piattaforme comeAppMaster.io hanno svolto un ruolo significativo nello spazio low-code e no-code, offrendo una suite completa di strumenti per la creazione di applicazioni back-end, web e mobili. Poiché queste piattaforme continuano a essere perfezionate e migliorate, segnano un cambio di paradigma nel modo in cui la tecnologia e il design vengono approcciati dagli utenti di tutti i livelli di abilità.