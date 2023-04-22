Ведущая платформа для дизайна Webflow намерена революционизировать способы создания веб-сайтов с помощью новых функций на базе искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят пользователям быстро создавать и изменять веб-сайты с помощью словесных подсказок, поднимая основу дизайна no-code на новую высоту.

Ранее Webflow сделал себе имя, предлагая полный набор инструментов no-code, которые позволяли дизайнерам создавать полностью настраиваемые веб-сайты. Функции на основе ИИ, которые будут развернуты к лету, еще больше упростят процесс создания веб-сайтов как для опытных веб-дизайнеров, так и для новых пользователей. Инструменты проектирования на основе ИИ обеспечат более быстрый и беспроблемный процесс, позволяя пользователям легко адаптировать уже существующие шаблоны Webflow к своим конкретным потребностям.

Используя эти новые возможности, пользователи могут поручить ИИ конкретные задачи, такие как изменение шаблона, изначально предназначенного для событийного бизнеса, в шаблон, более подходящий для фирмы венчурного капитала. Затем ИИ будет обрабатывать необходимые изменения контента и изображений, делая их более соответствующими потребностям пользователя. Хотя ручные настройки по-прежнему можно выполнять с помощью существующего набора инструментов проектирования, новый интерфейс ИИ поможет пользователям быстро открывать соответствующие разделы документации Webflow, чтобы направлять их. Кроме того, будет введен «второй пилот» ИИ, который будет вносить прямые изменения на веб-сайт по текстовым подсказкам пользователя.

Во время внутреннего тестирования были продемонстрированы творческие варианты использования, такие как ретро-эстетика 90-х годов, хотя более распространенные требования будут включать в себя добавление или перевод контента и соответствие желаемому внешнему виду данного веб-сайта. Запланированные функции искусственного интеллекта даже позволят пользователям автоматически генерировать атрибуты веб-сайтов, оптимизированные для поисковых систем, включая заголовки, описания и специальные возможности, такие как замещающий текст для программ чтения с экрана.

Новые функции искусственного интеллекта Webflow созданы с использованием сочетания OpenAI GPT и некоторых внутренних моделей искусственного интеллекта. При выделении более 330 миллионов долларов, включая объявленный в прошлом году раунд серии C на 120 миллионов долларов, планы по ценообразованию и доступности этих возможностей ИИ все еще находятся на рассмотрении. В настоящее время функции проходят ограниченное альфа-тестирование, за которым последует более широкое бета-тестирование.

В последние месяцы интеграция ИИ в творческие инструменты неуклонно ускоряется. Примеры платформ, управляемых ИИ, включают инструменты Microsoft Office, такие как Word и PowerPoint, Mailchimp и недавно выпущенный Firefly от Adobe. В Webflow цель интеграции ИИ состоит не в том, чтобы заменить веб-дизайнеров, а в том, чтобы улучшить их работу и сделать платформу более доступной и эффективной.

Внедряя возможности искусственного интеллекта, Webflow позволяет начинающим пользователям легче овладеть инструментами дизайна, открывая новые возможности для творчества и инноваций в веб-дизайне. Такие платформы, какAppMaster.io, также играют важную роль в сфере low-code и no-code, предлагая комплексный набор инструментов для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Поскольку эти платформы продолжают совершенствоваться и улучшаться, они знаменуют собой изменение парадигмы подхода к технологиям и дизайну пользователей всех уровней квалификации.