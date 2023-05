Toonaangevend ontwerpplatform Webflow zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop websites worden gebouwd met zijn aankomende AI-aangedreven functies. Met de nieuwe tools kunnen gebruikers snel websites maken en hervormen met behulp van verbale prompts, waardoor de basis van no-code design naar nieuwe hoogten wordt getild.

Voorheen maakte Webflow naam door een uitgebreide suite van tools no-code aan te bieden waarmee ontwerpers volledig aanpasbare websites konden bouwen. De AI-gestuurde functies, die tegen de zomer worden uitgerold, zullen het proces voor het bouwen van websites verder stroomlijnen voor zowel ervaren webontwerpers als nieuwe gebruikers. De AI-gestuurde ontwerptools zorgen voor een sneller en meer naadloos proces, waardoor gebruikers reeds bestaande Webflow sjablonen gemakkelijk kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften.

Door gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheden, kunnen gebruikers de AI instrueren met specifieke taken, zoals het herontwerpen van een sjabloon die oorspronkelijk bedoeld was voor een evenementenbedrijf tot een sjabloon dat meer geschikt is voor een durfkapitaalbedrijf. De AI zorgt vervolgens voor de vereiste wijzigingen in de inhoud en afbeeldingen, waardoor ze relevanter worden voor de behoeften van de gebruiker. Hoewel handmatige aanpassingen nog steeds kunnen worden gemaakt met behulp van de bestaande reeks ontwerptools, zal een nieuwe AI-interface gebruikers helpen door snel relevante secties van Webflow documentatie op te roepen om hen te begeleiden. Daarnaast zal een AI "copiloot" worden geïntroduceerd om directe wijzigingen aan de website aan te brengen op verzoek van de gebruiker.

Bij interne tests zijn creatieve use-cases zoals retro-esthetiek uit de jaren 90 gedemonstreerd, hoewel meer algemene vereisten toevoegingen of vertalingen van inhoud zijn en overeenkomen met de gewenste look en feel van een bepaalde website. De geplande AI-functies stellen gebruikers zelfs in staat om automatisch voor zoekmachines geoptimaliseerde website-attributen te genereren, waaronder titels, beschrijvingen en toegankelijkheidsfuncties zoals alt-tekst voor schermlezers.

De nieuwe AI-functies van Webflow zijn gebouwd met behulp van een mix van OpenAI's GPT en enkele intern aangepaste AI-modellen. Met meer dan $ 330 miljoen aan financiering, waaronder een Series C-ronde van $ 120 miljoen die vorig jaar werd aangekondigd, worden plannen voor prijsstelling en beschikbaarheid van deze AI-mogelijkheden nog overwogen. Momenteel ondergaan de functies beperkte alfatests, en naar verwachting zullen bredere bètatests volgen.

De integratie van AI in creatieve tools is de afgelopen maanden gestaag versneld. Voorbeelden van AI-gestuurde platforms zijn Microsoft Office-tools zoals Word en PowerPoint, Mailchimp en Adobe's onlangs gelanceerde Firefly. Bij Webflow is de bedoeling achter de integratie van AI niet om webontwerpers te vervangen, maar eerder om hun werk te verbeteren en het platform toegankelijker en efficiënter te maken.

Door AI-mogelijkheden te introduceren, stelt Webflow nieuwe gebruikers in staat om ontwerptools gemakkelijker onder de knie te krijgen, waardoor nieuwe mogelijkheden voor creativiteit en innovatie in webdesign ontstaan. Platforms zoalsAppMaster.io spelen ook een belangrijke rol in de low-code en no-code ruimte en bieden een uitgebreide reeks tools voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Naarmate deze platforms steeds verder worden verfijnd en verbeterd, markeren ze een paradigmaverschuiving in de manier waarop technologie en ontwerp worden benaderd door gebruikers van alle vaardigheidsniveaus.