تم تعيين منصة التصميم الرائدة Webflow لإحداث ثورة في طريقة إنشاء مواقع الويب بميزاتها القادمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ستسمح الأدوات الجديدة للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب وإعادة تشكيلها بسرعة باستخدام المطالبات الشفهية ، مع الارتقاء بأساس التصميم no-code إلى آفاق جديدة.

في السابق ، صنع Webflow اسمًا لنفسه من خلال تقديم مجموعة شاملة من الأدوات no-code التي مكنت المصممين من إنشاء مواقع ويب قابلة للتخصيص بالكامل. ستعمل الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ، والتي سيتم طرحها بحلول الصيف ، على تبسيط عملية بناء مواقع الويب لكل من مصممي الويب ذوي الخبرة والمستخدمين الجدد. ستسمح أدوات التصميم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بإجراء عملية أسرع وأكثر سلاسة ، مما يتيح للمستخدمين تكييف قوالب Webflow الموجودة مسبقًا وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة بكل سهولة.

باستخدام هذه القدرات الجديدة ، يمكن للمستخدمين إرشاد الذكاء الاصطناعي بمهام محددة ، مثل إعادة تصميم قالب مخصص مبدئيًا لحدث ما إلى نموذج أكثر ملاءمة لشركة رأس المال الاستثماري. ستتعامل منظمة العفو الدولية بعد ذلك مع التغييرات المطلوبة على المحتوى والصور ، مما يجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدم. على الرغم من أنه لا يزال من الممكن إجراء التعديلات اليدوية باستخدام المجموعة الحالية من أدوات التصميم ، فإن واجهة AI الجديدة ستساعد المستخدمين من خلال عرض الأقسام ذات الصلة من وثائق Webflow بسرعة لإرشادهم. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تقديم "مساعد طيار" AI لإجراء تغييرات مباشرة على موقع الويب بناءً على مطالبات نصية للمستخدم.

في الاختبار الداخلي ، تم إثبات حالات استخدام إبداعية مثل جماليات التسعينيات ، على الرغم من أن المتطلبات الأكثر شيوعًا ستتضمن إضافات أو ترجمات للمحتوى ، ومطابقة الشكل والمظهر المطلوبين لموقع ويب معين. ستمكّن ميزات AI المخططة المستخدمين من إنشاء سمات موقع ويب محسّنة لمحرك البحث تلقائيًا ، بما في ذلك العناوين والأوصاف وميزات إمكانية الوصول مثل النص البديل لقارئات الشاشة.

تم تصميم ميزات AI الجديدة Webflow باستخدام مزيج من OpenAI's GPT وبعض نماذج AI المخصصة داخليًا. مع تمويل يزيد عن 330 مليون دولار ، بما في ذلك جولة بقيمة 120 مليون دولار من السلسلة C تم الإعلان عنها العام الماضي ، لا تزال خطط التسعير وتوافر قدرات الذكاء الاصطناعي هذه قيد الدراسة. حاليًا ، تخضع الميزات لاختبارات ألفا محدودة ، ومن المتوقع أن يتبعها اختبار تجريبي أوسع.

تسارع تكامل الذكاء الاصطناعي في الأدوات الإبداعية بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة. تتضمن أمثلة الأنظمة الأساسية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أدوات Microsoft Office مثل Word و PowerPoint و Mailchimp و Firefly التي أطلقتها Adobe مؤخرًا. في Webflow ، لا يتمثل الهدف من دمج الذكاء الاصطناعي في استبدال مصممي الويب ، بل تحسين عملهم وجعل النظام الأساسي أكثر سهولة وكفاءة.

من خلال تقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي ، يمكّن Webflow المستخدمين لأول مرة من إتقان أدوات التصميم بسهولة أكبر ، مما يفتح إمكانيات جديدة للإبداع والابتكار في تصميم الويب. تلعب الأنظمة الأساسية مثلAppMaster.io أيضًا دورًا مهمًا في مساحة low-code no-code ، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. مع استمرار تحسين وتحسين هذه المنصات ، فإنها تمثل تحولًا نموذجيًا في الطريقة التي يتم بها التعامل مع التكنولوجيا والتصميم من قبل المستخدمين من جميع مستويات المهارة.