A plataforma de design líder Webflow está definida para revolucionar a forma como os sites são construídos com seus próximos recursos baseados em IA. As novas ferramentas permitirão que os usuários criem e reformulem sites rapidamente usando prompts verbais, elevando a base do design no-code a novos patamares.

Anteriormente, Webflow fez seu nome oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas no-code que permitiam aos designers criar sites totalmente personalizáveis. Os recursos orientados por IA, a serem lançados no verão, simplificarão ainda mais o processo de criação de sites para web designers experientes e novos usuários. As ferramentas de design orientadas por IA permitirão um processo mais rápido e contínuo, permitindo que os usuários adaptem modelos Webflow pré-existentes às suas necessidades específicas com facilidade.

Utilizando esses novos recursos, os usuários podem instruir a IA com tarefas específicas, como redesenhar um modelo inicialmente destinado a um negócio de eventos em um mais adequado a uma empresa de capital de risco. A IA lidará com as alterações necessárias no conteúdo e nas imagens, tornando-as mais relevantes para as necessidades do usuário. Embora os ajustes manuais ainda possam ser feitos usando o conjunto existente de ferramentas de design, uma nova interface de IA ajudará os usuários, apresentando rapidamente as seções relevantes da documentação Webflow para orientá-los. Além disso, um “co-piloto” de IA será introduzido para fazer alterações diretas no site mediante solicitações de texto do usuário.

Em testes internos, foram demonstrados casos de uso criativo, como a estética retrô dos anos 90, embora os requisitos mais comuns incluam adições ou traduções de conteúdo e a correspondência com a aparência desejada de um determinado site. Os recursos de IA planejados permitirão até que os usuários gerem automaticamente atributos de sites otimizados para mecanismos de pesquisa, incluindo títulos, descrições e recursos de acessibilidade, como texto alternativo para leitores de tela.

Os novos recursos de IA do Webflow são criados usando uma mistura de GPT da OpenAI e alguns modelos de IA personalizados internamente. Com mais de US$ 330 milhões em financiamento, incluindo uma rodada da Série C de US$ 120 milhões anunciada no ano passado, os planos de preço e disponibilidade desses recursos de IA ainda estão sendo considerados. Atualmente, os recursos estão passando por testes alfa limitados, com testes beta mais amplos esperados.

A integração da IA em ferramentas criativas tem se acelerado constantemente nos últimos meses. Exemplos de plataformas orientadas por IA incluem ferramentas do Microsoft Office, como Word e PowerPoint, Mailchimp e o recém-lançado Firefly da Adobe. No Webflow, a intenção por trás da integração da IA não é substituir os web designers, mas sim aprimorar seu trabalho e tornar a plataforma mais acessível e eficiente.

Ao introduzir recursos de IA, Webflow permite que usuários iniciantes alcancem o domínio das ferramentas de design com mais facilidade, abrindo novas possibilidades de criatividade e inovação em web design. Plataformas comoAppMaster.io também têm desempenhado um papel significativo no espaço low-code e no-code, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas para criar aplicativos de back-end, web e móveis. À medida que essas plataformas continuam a ser refinadas e aprimoradas, elas marcam uma mudança de paradigma na forma como a tecnologia e o design são abordados por usuários de todos os níveis de habilidade.