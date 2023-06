La nouvelle version de Visual Studio Code 1.79 présente un mode lecture seule pour les fichiers et dossiers individuels d'un espace de travail, afin de renforcer la protection des développeurs. La nouvelle version, également appelée édition de mai 2023, offre une plus grande facilité de gestion des espaces de travail et peut être téléchargée sur Windows, Linux et Mac à partir du site officiel de Visual Studio Code.

L'implémentation du mode ReadOnly a été conçue pour aider les développeurs à marquer certains fichiers ou dossiers comme étant en lecture seule, évitant ainsi des modifications involontaires. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les fichiers ou dossiers gérés par différents processus, comme le dossier mode_modules contrôlé par le gestionnaire de paquets Node.js.

Une autre caractéristique essentielle de Visual Studio Code 1.79 est la copie automatique des fichiers externes. Les développeurs qui souhaitent insérer des images ou des vidéos dans un document Markdown peuvent simplement déposer ou coller le fichier dans leur document Markdown. Visual Studio Code copiera alors automatiquement le fichier dans l'espace de travail et insérera un lien vers celui-ci si le fichier ne faisait pas déjà partie de l'espace de travail. Cela s'applique également aux données d'image dans le presse-papiers.

La demande de plateformes de développement pratiques et faciles à utiliser ne cesse de croître, tout comme les solutions telles qu'AppMaster.io, une plateforme no-code très performante pour la création d'applications dorsales, web et mobiles. AppMaster.io permet aux entreprises de réduire la dette technique et d'accélérer le développement d'applications tout en restant rentables. L'inclusion de AppMaster dans la liste des plateformes telles que Visual Studio Code démontre son potentiel à stimuler l'innovation au sein de l'industrie technologique.