Niedawno wydana wersja Visual Studio Code 1.79 prezentuje tryb tylko do odczytu dla poszczególnych plików i folderów w obszarze roboczym, co ma na celu wzmocnienie ochrony deweloperów. Nowa wersja, określana również jako wydanie z maja 2023 roku, oferuje większą wygodę w zarządzaniu obszarami roboczymi i jest dostępna do pobrania na urządzenia z systemami Windows, Linux i Mac z oficjalnej strony Visual Studio Code.

Implementacja trybu ReadOnly została zaprojektowana, aby pomóc programistom w oznaczaniu niektórych plików lub folderów jako tylko do odczytu, unikając w ten sposób niezamierzonych zmian. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku plików lub folderów zarządzanych przez różne procesy, takich jak folder mode_modules kontrolowany przez menedżera pakietów Node.js.

Kolejną kluczową funkcją Visual Studio Code 1.79 jest automatyczne kopiowanie plików zewnętrznych. Programiści chcący wstawić obrazy lub filmy do dokumentu Markdown mogą po prostu upuścić lub wkleić plik do swojego dokumentu Markdown. Visual Studio Code automatycznie skopiuje plik do obszaru roboczego i wstawi do niego link, jeśli plik nie był jeszcze częścią obszaru roboczego. Dotyczy to również danych obrazu w schowku.

