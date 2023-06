O recém-lançado Visual Studio Code 1.79 apresenta um modo ReadOnly para ficheiros e pastas individuais num espaço de trabalho, com o objectivo de reforçar as protecções para os programadores. A nova versão, também referida como a edição de Maio de 2023, oferece maior conveniência para a gestão de espaços de trabalho e está disponível para download em dispositivos Windows, Linux e Mac a partir do site oficial do Visual Studio Code.

A implementação do modo ReadOnly foi concebida para ajudar os programadores a marcar determinados ficheiros ou pastas como apenas de leitura, evitando assim alterações não intencionais. Este recurso é particularmente útil para arquivos ou pastas gerenciados por diferentes processos, como a pasta mode_modules controlada pelo gerenciador de pacotes Node.js.

Outra característica fundamental do Visual Studio Code 1.79 é a cópia automática de ficheiros externos. Os programadores que pretendam inserir imagens ou vídeos num documento Markdown podem simplesmente largar ou colar o ficheiro no seu Markdown. O Visual Studio Code copia automaticamente o ficheiro para o espaço de trabalho e insere um link para o mesmo, se o ficheiro ainda não fizer parte do espaço de trabalho. Isto também se aplica a dados de imagem na área de transferência.

