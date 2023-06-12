Недавно выпущенный Visual Studio Code 1.79 представляет режим ReadOnly для отдельных файлов и папок в рабочем пространстве, направленный на усиление защиты разработчиков. Новая версия, также именуемая "May 2023 edition", предлагает больше удобства для управления рабочими пространствами и доступна для загрузки на устройствах Windows, Linux и Mac с официального сайта Visual Studio Code.

Реализация режима ReadOnly была разработана, чтобы помочь разработчикам пометить определенные файлы или папки как доступные только для чтения, что позволяет избежать непреднамеренных изменений. Эта возможность особенно полезна для файлов или папок, управляемых различными процессами, например, папка mode_modules, управляемая менеджером пакетов Node.js.

Другой важнейшей особенностью Visual Studio Code 1.79 является автоматическое копирование внешних файлов. Разработчики, желающие вставить изображения или видео в документ Markdown, могут просто бросить или вставить файл в Markdown. Visual Studio Code автоматически скопирует файл в рабочую область и вставит ссылку на него, если файл еще не был частью рабочей области. Это также относится к данным изображений в буфере обмена.

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