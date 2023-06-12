يقدم Visual Studio Code 1.79 الذي تم إصداره مؤخرًا وضع ReadOnly للملفات والمجلدات الفردية في مساحة العمل ، بهدف تعزيز الحماية للمطورين. يوفر الإصدار الجديد ، الذي يشار إليه أيضًا باسم إصدار مايو 2023 ، راحة أكبر لإدارة مساحات العمل ومتاح للتنزيل على أجهزة Windows و Linux و Mac من موقع Visual Studio Code الرسمي.

تم تصميم تنفيذ وضع القراءة فقط لمساعدة المطورين في تمييز ملفات أو مجلدات معينة على أنها للقراءة فقط ، وبالتالي تجنب التغييرات غير المقصودة. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للملفات أو المجلدات التي تتم إدارتها بواسطة عمليات مختلفة ، مثل مجلد mode_modules الذي يتحكم فيه مدير الحزم Node.js.

ميزة محورية أخرى لبرنامج Visual Studio Code 1.79 هي النسخ التلقائي للملفات الخارجية. يمكن للمطورين الذين يتطلعون إلى إدراج الصور أو مقاطع الفيديو في مستند Markdown ببساطة إفلات الملف أو لصقه في Markdown. سيقوم Visual Studio Code بعد ذلك بنسخ الملف تلقائيًا إلى مساحة العمل وإدراج ارتباط إليه إذا لم يكن الملف بالفعل جزءًا من مساحة العمل. ينطبق هذا أيضًا على بيانات الصورة في الحافظة.

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