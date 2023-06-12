Yakın zamanda piyasaya sürülen Visual Studio Code 1.79, bir çalışma alanındaki tek tek dosya ve klasörler için bir Salt Okunur modu sunar ve geliştiriciler için korumaları güçlendirmeyi amaçlar. Mayıs 2023 sürümü olarak da adlandırılan yeni sürüm, çalışma alanlarını yönetmek için daha fazla kolaylık sunar ve Visual Studio Code resmi web sitesinden Windows, Linux ve Mac cihazlarda indirilebilir.

Salt Okunur modu uygulaması, geliştiricilerin belirli dosya veya klasörleri salt okunur olarak işaretlemesine yardımcı olmak ve böylece istenmeyen değişikliklerden kaçınmak için tasarlanmıştır. Bu özellik, Node.js paket yöneticisi tarafından kontrol edilen mode_modules klasörü gibi farklı işlemler tarafından yönetilen dosya veya klasörler için özellikle kullanışlıdır.

Visual Studio Code 1.79'un bir diğer önemli özelliği, harici dosyaların otomatik olarak kopyalanmasıdır. Bir Markdown belgesine resim veya video eklemek isteyen geliştiriciler, dosyayı kolayca Markdown'a bırakabilir veya yapıştırabilir. Visual Studio Code daha sonra dosyayı otomatik olarak çalışma alanına kopyalar ve dosya zaten çalışma alanının parçası değilse dosyaya bir bağlantı ekler. Bu, panodaki görüntü verileri için de geçerlidir.

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