Das kürzlich veröffentlichte Visual Studio Code 1.79 bietet einen ReadOnly-Modus für einzelne Dateien und Ordner in einem Arbeitsbereich, um den Schutz für Entwickler zu verbessern. Die neue Version, die auch als "Mai 2023 Edition" bezeichnet wird, bietet mehr Komfort bei der Verwaltung von Arbeitsbereichen und kann für Windows-, Linux- und Mac-Geräte von der offiziellen Visual Studio Code-Website heruntergeladen werden.

Die Implementierung des ReadOnly-Modus wurde entwickelt, um Entwickler dabei zu unterstützen, bestimmte Dateien oder Ordner als schreibgeschützt zu markieren und so unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden. Diese Funktion ist besonders nützlich für Dateien oder Ordner, die von verschiedenen Prozessen verwaltet werden, wie z. B. der Ordner mode_modules, der vom Node.js-Paketmanager kontrolliert wird.

Ein weiteres zentrales Feature von Visual Studio Code 1.79 ist das automatische Kopieren von externen Dateien. Entwickler, die Bilder oder Videos in ein Markdown-Dokument einfügen möchten, können die Datei einfach per Drop-and-Paste in ihr Markdown-Dokument einfügen. Visual Studio Code kopiert die Datei dann automatisch in den Arbeitsbereich und fügt einen Link zu ihr ein, wenn die Datei nicht bereits Teil des Arbeitsbereichs war. Dies gilt auch für Bilddaten in der Zwischenablage.

