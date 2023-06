De onlangs uitgebrachte Visual Studio Code 1.79 presenteert een ReadOnly-modus voor afzonderlijke bestanden en mappen in een werkruimte, met als doel de bescherming voor ontwikkelaars te versterken. De nieuwe versie, ook wel de May 2023 editie genoemd, biedt meer gemak bij het beheren van workspaces en is beschikbaar voor download op Windows, Linux en Mac apparaten vanaf de officiële website van Visual Studio Code.

De ReadOnly modus implementatie is ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het markeren van bepaalde bestanden of mappen als alleen-lezen, om zo onbedoelde wijzigingen te voorkomen. Deze functie is vooral handig voor bestanden of mappen die door verschillende processen worden beheerd, zoals de map mode_modules die wordt beheerd door de Node.js pakketbeheerder.

Een andere belangrijke functie van Visual Studio Code 1.79 is het automatisch kopiëren van externe bestanden. Ontwikkelaars die afbeeldingen of video's in een Markdown-document willen invoegen, kunnen het bestand gewoon neerzetten of plakken in hun Markdown. Visual Studio Code kopieert het bestand dan automatisch naar de werkruimte en voegt er een link naar toe als het bestand nog geen deel uitmaakte van de werkruimte. Dit geldt ook voor afbeeldingsgegevens op het klembord.

