最近发布的Visual Studio Code 1.79为工作区中的单个文件和文件夹提供了只读模式，旨在加强对开发者的保护。新版本也被称为2023年5月版，为管理工作区提供了更大的便利，可在Windows、Linux和Mac设备上从Visual Studio Code官方网站下载。

只读模式的实现是为了帮助开发者将某些文件或文件夹标记为只读，从而避免无意中的改变。这一功能对于由不同进程管理的文件或文件夹特别有用，例如由Node.js包管理器控制的mode_modules文件夹。

Visual Studio Code 1.79的另一个关键功能是自动复制外部文件。开发人员想要在Markdown文档中插入图片或视频，可以简单地将文件放到或粘贴到他们的Markdown中。然后，Visual Studio Code将自动把文件复制到工作区，如果该文件还没有成为工作区的一部分，则插入一个链接。这也适用于剪贴板中的图像数据。

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