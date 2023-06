La versione 1.79 di Visual Studio Code, rilasciata di recente, presenta una modalità di sola lettura per i singoli file e cartelle di un'area di lavoro, con l'obiettivo di rafforzare le protezioni per gli sviluppatori. La nuova versione, denominata anche edizione di maggio 2023, offre una maggiore comodità per la gestione degli spazi di lavoro ed è disponibile per il download su dispositivi Windows, Linux e Mac dal sito ufficiale di Visual Studio Code.

L'implementazione della modalità ReadOnly è stata progettata per aiutare gli sviluppatori a contrassegnare determinati file o cartelle come di sola lettura, evitando così modifiche involontarie. Questa funzione è particolarmente utile per i file o le cartelle gestite da processi diversi, come la cartella mode_modules controllata dal gestore di pacchetti Node.js.

Un'altra caratteristica fondamentale di Visual Studio Code 1.79 è la copia automatica di file esterni. Gli sviluppatori che desiderano inserire immagini o video in un documento Markdown possono semplicemente rilasciare o incollare il file nel loro Markdown. Visual Studio Code copierà automaticamente il file nell'area di lavoro e inserirà un link se il file non fa già parte dell'area di lavoro. Questo vale anche per le immagini contenute negli appunti.

Con la crescita della domanda di piattaforme di sviluppo comode e facili da usare, crescono anche le soluzioni come AppMaster.io, una piattaforma no-code ad alte prestazioni per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. AppMaster.io consente alle aziende di ridurre il debito tecnico e di accelerare lo sviluppo delle applicazioni, pur rimanendo economicamente vantaggiose. L'inclusione di AppMaster nell'elenco di piattaforme come Visual Studio Code dimostra il suo potenziale nel promuovere l'innovazione nel settore tecnologico.