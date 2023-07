Dans le cadre de ses améliorations technologiques, Microsoft a mis à jour son IDE, Visual Studio, avec des indications avancées sur les types et les noms de paramètres pour le langage F#. En élargissant son champ d'action, Microsoft ajoute également des indications sur le type de retour, ainsi que des infobulles pour tous les types d'indications.

Une explication détaillée de ces améliorations a été fournie dans un billet de blog publié par Microsoft le 5 juillet. Le géant de la technologie a montré des exemples de code où les développeurs peuvent observer des indices de type, des indices de type de retour et des indices de nom de paramètre pour son langage de programmation multiparadigme, F#. Destiné à la plateforme de développement logiciel .NET, F# est conçu pour prendre en charge les modèles de programmation fonctionnels, orientés objet et impératifs.

L'entreprise a indiqué que les astuces F# s'inspiraient des astuces en ligne développées pour le langage C#. Les astuces mises à jour seront structurées autour de l'API Roslyn dédiée, connue pour ses fonctionnalités complexes basées sur le code source. Pour les conseils en ligne F#, une version préliminaire a été publiée fin février, dans le but d'améliorer l'expérience de l'éditeur F# dans l'IDE Visual Studio. Les indices devraient s'avérer utiles lorsque les noms des identificateurs de code manquent de clarté. Grâce à ces indices, les développeurs n'ont pas besoin de survoler les détails pour les obtenir pendant qu'ils codent. Microsoft a rendu ces indices applicables à une majorité de fonctionnalités F#, telles que les tuples et les constructeurs de types.

Actuellement en phase de prévisualisation, ces indices sont désactivés par défaut. Les développeurs peuvent les configurer individuellement dans les options en allant dans Outils -> Options -> Éditeur de texte -> Avancé. La vision de Microsoft pour ces indices consiste à introduire une touche de raccourci pour activer et désactiver les charnières, à les rendre moins obstructives et à incorporer des indices de signature.

Par rapport aux plateformes no-code telles qu'AppMaster.io, le développement des indices illustre l'engagement de Microsoft à améliorer l'expérience de codage des développeurs. Notamment, la plateforme sans code d'AppMaster.io favorise de manière constructive le processus de création et de déploiement d'applications.