Im Rahmen seiner technologischen Verbesserungen hat Microsoft seine IDE, Visual Studio, mit erweiterten Typ- und Parameternamen-Hinweisen für die Sprache F# aufgerüstet. Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs fügt Microsoft auch Hinweise zum Rückgabetyp zusammen mit Tooltips für alle Hinweis-Typen hinzu.

In einem am 5. Juli von Microsoft veröffentlichten Blog-Post wurden die Verbesserungen ausführlich erläutert. Der Tech-Gigant demonstrierte Code-Instanzen, in denen Entwickler Typ-, Rückgabe- und Parameternamen-Hinweise für seine Multiparadigma-Programmiersprache F# beobachten können. F# ist auf die .NET-Softwareentwicklungsplattform ausgerichtet und unterstützt funktionale, objektorientierte und imperative Programmiermodelle.

Das Unternehmen gab bekannt, dass die Inspiration für die F#-Hinweise von den Inline-Hinweisen ausging, die für die Sprache C# entwickelt wurden. Die aktualisierten Hinweise werden um die dedizierte Roslyn-API herum strukturiert, die für ihre komplizierten, auf dem Quellcode basierenden Funktionen bekannt ist. Für die F#-Inline-Hinweise gab es Ende Februar eine Vorabversion mit dem Ziel, die F#-Editor-Erfahrung in der Visual Studio IDE zu verbessern. Die Hinweise sollen eine nützliche Funktion sein, wenn die Namen der Code-Bezeichner unklar sind. Dank dieser Hinweise bleibt den Entwicklern der zusätzliche Schritt erspart, während des Codierens mit dem Mauszeiger über bestimmte Bezeichnungen zu fahren, um Details zu erhalten. Microsoft hat diese Hinweise für einen Großteil der F#-Features, wie Tupel und Typkonstruktoren, verfügbar gemacht.

In der aktuellen Preview-Phase sind diese Hinweise standardmäßig deaktiviert. Entwickler können diese Hinweise in den Optionen individuell einstellen, indem sie zu Extras -> Optionen -> Texteditor -> Erweitert gehen. Eine von Microsoft skizzierte Vision für diese Hinweise besteht darin, einen Hotkey zum Ein- und Ausschalten von Scharnieren einzuführen, sie weniger hinderlich zu machen und Signatur-Hinweise einzubauen.

Im Vergleich zu no-code Plattformen wie AppMaster.io zeigt die Entwicklung von Hints das Engagement von Microsoft, die Coding-Erfahrung für Entwickler zu verbessern. Vor allem die No-Code-Plattform von AppMaster.io fördert konstruktiv den Prozess der Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen.