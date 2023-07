No âmbito das suas melhorias tecnológicas, a Microsoft actualizou o seu IDE, Visual Studio, com dicas avançadas de tipos e nomes de parâmetros para a linguagem F#. Expandindo seu escopo, a Microsoft também está adicionando dicas de tipo de retorno junto com dicas de ferramentas para todos os tipos de dicas.

A gigante da tecnologia demonstrou instâncias de código onde os desenvolvedores podem observar dicas de tipo, dicas de tipo de retorno e dicas de nome de parâmetro para sua linguagem de programação multiparadigma, F#. Destinada à plataforma de desenvolvimento de software .NET, a F# foi concebida para suportar modelos de programação funcionais, orientados a objectos e imperativos.

A empresa divulgou que a inspiração para as dicas do F# veio das dicas em linha desenvolvidas para a linguagem C#. As dicas atualizadas serão estruturadas em torno da API Roslyn dedicada, conhecida por seus intrincados recursos baseados em código-fonte. Para as dicas em linha do F#, uma versão prévia foi lançada no final de fevereiro, com o objetivo de melhorar a experiência do editor F# no IDE do Visual Studio. As dicas são projetadas para ser um recurso útil quando os nomes dos identificadores de código não são claros. Graças a essas dicas, os desenvolvedores são poupados da etapa extra de passar o mouse sobre os detalhes para obter detalhes durante a codificação. A Microsoft tornou essas dicas aplicáveis à maioria dos recursos do F#, como tuplas e construtores de tipos.

Atualmente na fase de pré-visualização, estas dicas estão desactivadas por defeito. Os desenvolvedores podem configurar essas dicas individualmente em Opções, indo para Ferramentas -> Opções -> Editor de texto -> Avançado. Uma visão delineada pela Microsoft para estas dicas consiste na introdução de uma tecla de atalho para ativar e desativar o hinging, tornando-as menos obstrutivas e incorporando dicas de assinatura.

