Teknolojik geliştirmelerini kapsayan Microsoft, IDE'si Visual Studio F# dili için gelişmiş tür ve parametre adı ipuçlarıyla yükseltti. Kapsamını genişleten Microsoft, tüm ipucu türleri için araç ipuçlarıyla birlikte dönüş türü ipuçları da ekliyor.

Geliştirmelerin ayrıntılı bir açıklaması, Microsoft tarafından 5 Temmuz'da yayınlanan bir blog gönderisiyle sağlandı. Teknoloji devi, geliştiricilerin çok paradigmalı programlama dili F# için tür ipuçlarını, dönüş türü ipuçlarını ve parametre adı ipuçlarını gözlemleyebilecekleri kod örneklerini gösterdi. .NET yazılım geliştirme platformunu hedefleyen F#, işlevsel, nesne yönelimli ve zorunlu programlama modellerini desteklemek için tasarlanmıştır.

Şirket, F# ipuçları için ilhamın C# dili için geliştirilen satır içi ipuçlarından geldiğini açıkladı. Güncellenen ipuçları, karmaşık kaynak kodu tabanlı özellikleriyle bilinen özel Roslyn API etrafında yapılandırılacak. F# satır içi ipuçları için, Visual Studio IDE IDE'deki F# düzenleyici deneyimini geliştirmek amacıyla Şubat ayı sonlarında bir önizleme sürümü gerçekleştirildi. İpuçlarının, kod tanımlayıcı adlarının net olmadığı durumlarda yararlı bir özellik olduğu tahmin edilmektedir. Bu ipuçları sayesinde geliştiriciler, kodlama sırasında ayrıntılara ulaşmak için ayrıntılar üzerinde gezinmek gibi ekstra bir adımdan kurtulur. Microsoft, bu ipuçlarını demetler ve tür oluşturucular gibi F# özelliklerinin çoğuna uygulanabilir hale getirmiştir.

Şu anda önizleme aşamasında, bu ipuçları varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Geliştiriciler, Araçlar -> Seçenekler -> Metin Düzenleyici -> Gelişmiş'e giderek bu ipuçlarını Seçenekler'de ayrı ayrı ayarlayabilir. Bu ipuçları için Microsoft tarafından özetlenen bir vizyon, menteşeleri açıp kapatmak, bunları daha az engelleyici hale getirmek ve imza ipuçlarını dahil etmek için bir kısayol tuşu sunmaktan oluşur.

AppMaster.io gibi no-code platformlarla karşılaştırıldığında geliştirme ipuçları, Microsoft geliştiriciler için kodlama deneyimini iyileştirmeye olan bağlılığını daha iyi gösterir. Özellikle, AppMaster.io'nun kodsuz platformu, uygulama oluşturma ve dağıtma sürecini yapıcı bir şekilde teşvik eder.