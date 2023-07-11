من خلال التوسع في تحسيناتها التكنولوجية ، قامت Microsoft بترقية IDE و Visual Studio الخاص بها مع تلميحات النوع المتقدم واسم المعلمة للغة F #. بتوسيع نطاقها ، تضيف Microsoft أيضًا تلميحات حول نوع الإرجاع جنبًا إلى جنب مع تلميحات الأدوات لجميع أنواع التلميحات.

تم تقديم شرح مفصل للتحسينات من خلال منشور مدونة تم نشره بواسطة Microsoft في 5 يوليو. أظهر عملاق التكنولوجيا أمثلة على التعليمات البرمجية حيث يمكن للمطورين ملاحظة تلميحات الكتابة وإرجاع تلميحات النوع وتلميحات اسم المعلمة للغة البرمجة متعددة النماذج ، F #. تستهدف منصة تطوير البرمجيات .NET ، تم تصميم F # لدعم نماذج البرمجة الوظيفية والموجهة للكائنات والضرورية.

كشفت الشركة أن مصدر إلهام تلميحات F # جاء من تلميحات مضمنة تم تطويرها للغة C #. ستتم هيكلة التلميحات المحدثة حول Roslyn API المخصصة والمعروفة بميزاتها المعقدة القائمة على كود المصدر. بالنسبة لتلميحات F # المضمنة ، تم إصدار معاينة في أواخر فبراير ، بهدف تحسين تجربة محرر F # في Visual Studio IDE. من المتوقع أن تكون التلميحات ميزة مفيدة عندما تفتقر أسماء معرفات الرمز إلى الوضوح. بفضل هذه التلميحات ، يتم تجنب المطورين الخطوة الإضافية المتمثلة في التحليق فوق التفاصيل للحصول على التفاصيل أثناء الترميز. جعلت Microsoft هذه التلميحات قابلة للتطبيق على غالبية ميزات F # ، مثل المجموعات ومنشآت النوع.

حاليًا في مرحلة المعاينة ، يتم إلغاء تنشيط هذه التلميحات افتراضيًا. يمكن للمطورين إعداد هذه التلميحات بشكل فردي في الخيارات بالانتقال إلى أدوات -> خيارات -> محرر نص -> خيارات متقدمة. تتمثل الرؤية التي حددتها Microsoft لهذه التلميحات في تقديم مفتاح اختصار لتشغيل المفصلة وإيقافها ، مما يجعلها أقل إعاقة ، وتضمين تلميحات التوقيع.

بالمقارنة مع المنصات no-code مثل AppMaster.io ، فإن تطوير التلميحات يوضح بشكل أكبر تفاني Microsoft في تحسين تجربة الترميز للمطورين. والجدير بالذكر أن النظام الأساسي الذي لا يحتوي على كود في AppMaster.io يعزز بشكل بناء عملية إنشاء التطبيقات ونشرها.