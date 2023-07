Tra i miglioramenti tecnologici, Microsoft ha aggiornato il suo IDE, Visual Studio, con suggerimenti avanzati sul tipo e sul nome dei parametri per il linguaggio F#. Ampliando la portata, Microsoft ha aggiunto anche i suggerimenti per il tipo di ritorno e i tooltip per tutti i tipi di suggerimenti.

Una spiegazione dettagliata dei miglioramenti è stata fornita in un post sul blog pubblicato da Microsoft il 5 luglio. Il gigante tecnologico ha mostrato istanze di codice in cui gli sviluppatori possono osservare i suggerimenti sul tipo, sul tipo di ritorno e sul nome del parametro per il suo linguaggio di programmazione multiparadigma, F#. Destinato alla piattaforma di sviluppo software .NET, F# è progettato per supportare modelli di programmazione funzionali, orientati agli oggetti e imperativi.

L'azienda ha dichiarato che l'ispirazione per i suggerimenti di F# è venuta dai suggerimenti in linea sviluppati per il linguaggio C#. I suggerimenti aggiornati saranno strutturati attorno all'API dedicata di Roslyn, nota per le sue intricate funzionalità basate sul codice sorgente. Per i suggerimenti in linea F#, alla fine di febbraio è stata rilasciata un'anteprima con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'editor F# nell'IDE di Visual Studio. I suggerimenti si prospettano come una funzione utile quando i nomi degli identificatori di codice non sono chiari. Grazie a questi suggerimenti, agli sviluppatori viene risparmiato il passaggio supplementare di passare il mouse sui particolari per ottenere dettagli durante la codifica. Microsoft ha reso questi suggerimenti applicabili alla maggior parte delle funzioni di F#, come le tuple e i costruttori di tipi.

Attualmente in fase di anteprima, questi suggerimenti sono disattivati per impostazione predefinita. Gli sviluppatori possono impostare questi suggerimenti individualmente nelle Opzioni, procedendo a Strumenti -> Opzioni -> Editor di testo -> Avanzate. La visione delineata da Microsoft per questi suggerimenti consiste nell'introduzione di un tasto di scelta rapida per l'attivazione e la disattivazione dei cardini, nel renderli meno ostruttivi e nell'incorporare i suggerimenti per la firma.

Rispetto alle piattaforme di no-code come AppMaster.io, lo sviluppo di suggerimenti illustra ulteriormente l'impegno di Microsoft nel migliorare l'esperienza di codifica degli sviluppatori. In particolare, la piattaforma no-code di AppMaster.io favorisce in modo costruttivo il processo di creazione e distribuzione delle applicazioni.