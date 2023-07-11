跨越其技术提升，微软已经升级了其IDE，Visual Studio，为F#语言提供了高级类型和参数名称提示。在扩大范围的同时，微软还增加了返回类型提示和所有提示类型的工具提示。

微软在7月5日发表的一篇博客文章中对这些增强功能进行了详细解释。 这家科技巨头展示了一些代码实例，在这些实例中，开发人员可以观察到其多范式编程语言F#的类型提示、返回类型提示和参数名称提示。针对.NET软件开发平台，F#旨在支持函数式、面向对象和命令式编程模型。

该公司透露，F#提示的灵感来自于为C#语言开发的内联提示。更新后的提示将围绕专门的Roslyn API结构，该API以其复杂的基于源代码的功能而闻名。对于F#的内联提示，在2月下旬进行了预览发布，目的是增强Visual Studio IDE中的F#编辑器体验。当代码标识符的名称不够清晰时，这些提示预计将成为一个有用的功能。由于有了这些提示，开发人员在编码时就不必再为获得细节而将鼠标悬停在特定的地方。微软已经使这些提示适用于大多数的F#功能，如图元和类型构造器。

目前在预览阶段，这些提示默认是停用的。开发人员可以在选项中单独设置这些提示，方法是进入工具->选项->文本编辑器->高级。微软为这些提示勾勒的愿景包括引入一个热键来切换铰链的开启和关闭，使它们不那么碍事，并纳入签名提示。

与AppMaster.io等no-code 平台相比，开发提示进一步说明了微软致力于改善开发者的编码体验。值得注意的是，AppMaster.io的无代码平台建设性地促进了构建和部署应用程序的过程。