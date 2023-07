Microsoft heeft zijn IDE, Visual Studio, uitgebreid met geavanceerde hints voor type- en parameternamen voor de F#-taal. Microsoft heeft ook hints voor terugkeertypes toegevoegd, samen met tooltips voor alle hinttypes.

Een gedetailleerde uitleg van de verbeteringen werd gegeven in een blogpost die Microsoft op 5 juli publiceerde. De techgigant demonstreerde code-instanties waarin ontwikkelaars typehints, hints voor terugkeertypen en hints voor parameternamen kunnen observeren voor zijn multiparadigma programmeertaal F#. F# is gericht op het .NET softwareontwikkelplatform en is ontworpen om functionele, objectgeoriënteerde en imperatieve programmeermodellen te ondersteunen.

Het bedrijf onthulde dat de inspiratie voor F# hints afkomstig was van inline hints ontwikkeld voor de C# taal. De bijgewerkte hints zullen gestructureerd worden rond de speciale Roslyn API, die bekend staat om zijn ingewikkelde functies die gebaseerd zijn op broncode. Voor de F# inline hints vond eind februari een preview release plaats, met als doel het verbeteren van de F# editor ervaring in de Visual Studio IDE. De hints zijn naar verwachting een nuttige functie wanneer namen van code-identificaties onduidelijk zijn. Dankzij deze hints hoeven ontwikkelaars tijdens het coderen niet over details te zweven. Microsoft heeft deze hints toepasbaar gemaakt op de meeste F# functies, zoals tuples en type constructors.

Op dit moment, in de preview-fase, zijn deze hints standaard uitgeschakeld. Ontwikkelaars kunnen deze hints individueel instellen in Options door naar Extra -> Opties -> Teksteditor -> Geavanceerd te gaan. Een door Microsoft geschetste visie voor deze hints bestaat uit het introduceren van een sneltoets voor het in- en uitschakelen van scharnieren, het minder belemmerend maken en het opnemen van handtekeninghints.

In vergelijking met no-code platforms zoals AppMaster.io, illustreert het ontwikkelen van hints verder Microsofts toewijding aan het verbeteren van de codeerervaring voor ontwikkelaars. Met name het no-code platform van AppMaster.io bevordert op constructieve wijze het proces van het bouwen en implementeren van applicaties.