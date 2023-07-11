В рамках технологических усовершенствований компания Microsoft обновила свою IDE Visual Studio, добавив расширенные подсказки типов и имен параметров для языка F#. Расширяя сферу применения, Microsoft также добавляет подсказки типов возврата, а также всплывающие подсказки для всех типов подсказок.

Подробное описание усовершенствований было представлено в блоге Microsoft, опубликованном 5 июля. Технологический гигант продемонстрировал примеры кода, в которых разработчики могут наблюдать подсказки типов, подсказки возвращаемых типов и подсказки имен параметров для своего мультипарадигмального языка программирования F#. F# предназначен для платформы разработки программного обеспечения .NET и поддерживает функциональную, объектно-ориентированную и императивную модели программирования.

Компания сообщила, что вдохновением для создания подсказок F# послужили встроенные подсказки, разработанные для языка C#. Обновленные подсказки будут структурированы вокруг специализированного API Roslyn, известного своими сложными функциями, основанными на исходном коде. Предварительный релиз встроенных подсказок для F# состоялся в конце февраля с целью улучшения работы редактора F# в Visual Studio IDE. Предполагается, что подсказки станут полезной функцией, когда имена идентификаторов кода недостаточно ясны. Благодаря этим подсказкам разработчики избавляются от необходимости наводить курсор на конкретные элементы для получения подробной информации во время написания кода. Microsoft сделала эти подсказки применимыми к большинству функций F#, таких как кортежи и конструкторы типов.

В настоящее время на стадии предварительного просмотра эти подсказки по умолчанию деактивированы. Разработчики могут настроить эти подсказки индивидуально в Options, перейдя в Tools -> Options -> Text Editor -> Advanced. Перспективы развития этих подсказок, описанные Microsoft, заключаются в том, чтобы ввести горячую клавишу для включения и выключения подсказок, сделать их менее мешающими, а также включить подсказки-подписи.

По сравнению с платформами no-code, такими как AppMaster.io, разработка подсказок еще больше иллюстрирует стремление Microsoft улучшить опыт разработчиков в области кодирования. Примечательно, что no-code платформа AppMaster.io конструктивно стимулирует процесс создания и развертывания приложений.