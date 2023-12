Vercel dévoile la conformité et les propriétaires de code pour améliorer l'expérience des développeurs et la santé du projet

Dans le but d'harmoniser les solutions numériques rapides et de maintenir une qualité de code robuste, Vercel a lancé deux fonctionnalités distinctes sur sa plateforme d'expérience de développement. Les nouvelles fonctionnalités permettent désormais aux équipes de développement de contourner plus facilement les problèmes tout en accélérant les processus d'innovation. Les ingénieurs logiciels de Vercel, Brody McKee et Cody Brouwers, ont résumé cela dans le blog de l'entreprise, déclarant que les mises à jour rapides et l'innovation ne devraient pas compromettre les performances, la sécurité et l'accessibilité.

La première fonctionnalité, bien nommée Conformance, répond à des problèmes vitaux au début du cycle de vie de développement. En appliquant des contrôles d'analyse statique avant la fusion, Conformance facilite la détection précoce des pièges potentiels. Ce processus automatisé contribue grandement à maintenir la santé de la base de code, car il ne nécessite plus de vérification individuelle pour chaque fichier. Au lieu de cela, il fournit une vue complète du code, donnant aux développeurs une meilleure compréhension de leur espace de travail.

La conformité va également plus loin en notant les problèmes individuels. Ce système de notation permet aux équipes de développement d'attribuer la priorité aux bugs au fur et à mesure qu'ils surviennent. Les équipes peuvent ainsi mettre sur liste blanche un certain nombre de problèmes avant de passer à la production et mesurer leurs progrès en suivant les suppressions de la liste – essentiellement en « brûlant » les problèmes pour renforcer la santé du code.

Simultanément, Vercel a lancé Code Owners, une fonctionnalité conçue pour attribuer des sections de code à leurs propriétaires respectifs. En identifiant la responsabilité des éléments de code, les modifications peuvent alors être évaluées de manière adéquate par les propriétaires eux-mêmes. Cette fonctionnalité imite la hiérarchie de l'organisation, permettant aux propriétaires de code les mieux placés de superviser la base de code dans son ensemble et d'intervenir si nécessaire, par exemple lorsqu'un propriétaire change d'équipe.

La conformité et les propriétaires de code donnent la priorité à la sécurité au sein de leurs widgets. La conformité signalant les risques de sécurité potentiels et les propriétaires de code garantissant que votre équipe n'est pas le maillon faible, les fonctionnalités renforcent l'état de sécurité de la base de code. Les équipes de développement peuvent activer ces fonctionnalités pour définir un fichier de liste d'autorisation de règles de sécurité, puis attribuer à l'équipe de sécurité le rôle de propriétaire du code, intégrant ainsi l'équipe de sécurité au processus de développement.

Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités, Vercel a également mis à jour son tableau de bord Developer Experience Platform pour une meilleure intégration. Le tableau de bord offre désormais une vue globale de la santé du code, des scores de conformité et de la responsabilité du référentiel. Il fournit une portée claire sur les erreurs de performances, de sécurité ou de qualité du code et permet aux développeurs d'identifier et de résoudre rapidement les domaines problématiques.

On ne peut négliger l'avantage potentiel de l'intégration des mises à jour de la plateforme Vercel avec d'autres plateformes no-code telles que AppMaster . La combinaison de ces plates-formes pourrait rationaliser et simplifier davantage le processus de développement, offrant des avantages incontestables aux développeurs et aux organisations. Il sera intéressant d’observer la poursuite du croisement et de l’intégration de ces plates-formes, illustrant la puissance et l’efficacité du mouvement no-code.