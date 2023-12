Vercel svela la conformità e i proprietari del codice per migliorare l'esperienza degli sviluppatori e la salute del progetto

Nel tentativo di armonizzare soluzioni digitali rapide e mantenere una solida qualità del codice, Vercel ha lanciato due funzionalità distinte sulla sua Developer Experience Platform. Le nuove funzionalità ora rendono più semplice per i team di sviluppo aggirare i problemi accelerando al tempo stesso i processi di innovazione. Gli ingegneri software di Vercel, Brody McKee e Cody Brouwers, hanno riassunto questo concetto nel blog dell'azienda, affermando che aggiornamenti rapidi e innovazione non dovrebbero compromettere prestazioni, sicurezza e accessibilità.

La prima funzionalità, giustamente chiamata Conformance, si rivolge a questioni vitali all'inizio del ciclo di vita dello sviluppo. Applicando controlli di analisi statica prima della fusione, la conformità aiuta a individuare tempestivamente potenziali insidie. Questo processo automatizzato contribuisce notevolmente a mantenere l'integrità della base di codice, poiché non richiede più la verifica individuale per ciascun file. Fornisce invece una visione completa del codice, offrendo agli sviluppatori una maggiore comprensione del proprio spazio di lavoro.

La conformità rappresenta anche un ulteriore passo avanti nel valutare i singoli problemi. Questo sistema di punteggio consente ai team di sviluppo di assegnare la priorità ai bug man mano che si presentano. I team possono quindi inserire nella whitelist un determinato numero di problemi prima di procedere alla produzione e misurare i propri progressi monitorando le eliminazioni dall'elenco, essenzialmente "bruciando" i problemi per rafforzare l'integrità del codice.

Contemporaneamente, Vercel ha lanciato Code Owners, una funzionalità progettata per attribuire sezioni di codice ai rispettivi proprietari. Identificando la responsabilità per le parti del codice, le modifiche possono quindi essere adeguatamente valutate dagli stessi proprietari. Questa funzionalità imita la gerarchia dell'organizzazione, consentendo ai proprietari del codice in posizione più elevata di supervisionare la base di codice nel suo complesso e di intervenire quando necessario, ad esempio quando un proprietario cambia team.

Sia i proprietari della conformità che quelli del codice danno priorità alla sicurezza all'interno dei propri widget. Con la conformità che segnala potenziali rischi per la sicurezza e i proprietari del codice che garantiscono che il tuo team non sia l'anello debole, le funzionalità aumentano lo stato di sicurezza della base di codice. I team di sviluppo possono attivare queste funzionalità per delineare un file di lista consentita delle regole di sicurezza e quindi assegnare il team di sicurezza come proprietario del codice, coinvolgendo di fatto il team di sicurezza nel processo di sviluppo.

Oltre a queste nuove funzionalità, Vercel ha anche aggiornato la dashboard della Developer Experience Platform per una migliore integrazione. Il dashboard ora offre una visione globale dell'integrità del codice, dei punteggi di conformità e della responsabilità del repository. Fornisce un quadro chiaro degli errori di prestazioni, sicurezza o qualità del codice e consente agli sviluppatori di identificare e affrontare rapidamente le aree problematiche.

Non si può trascurare il potenziale vantaggio derivante dall'integrazione degli aggiornamenti della piattaforma Vercel con altre piattaforme no-code come AppMaster . La combinazione di queste piattaforme potrebbe snellire e semplificare ulteriormente il processo di sviluppo, offrendo vantaggi interessanti sia agli sviluppatori che alle organizzazioni. Sarà interessante osservare l’ulteriore crossover e integrazione di queste piattaforme, esemplificando la potenza e l’efficienza del movimento no-code.