Vercel onthult conformiteit en code-eigenaren om de ontwikkelaarservaring en projectgezondheid te verbeteren

In een poging om snelle digitale oplossingen te harmoniseren en de robuuste codekwaliteit te behouden, heeft Vercel twee verschillende functies op zijn Developer Experience Platform gelanceerd. De nieuwe functies maken het nu gemakkelijker voor ontwikkelingsteams om problemen te omzeilen en tegelijkertijd innovatieprocessen te versnellen. De software-ingenieurs van Vercel, Brody McKee en Cody Brouwers, vatten dit samen in de blog van het bedrijf en stellen dat snelle updates en innovatie de prestaties, veiligheid en toegankelijkheid niet in gevaar mogen brengen.

De eerste functie, toepasselijk Conformance genoemd, richt zich op cruciale kwesties aan het begin van de ontwikkelingslevenscyclus. Door statische analysecontroles toe te passen vóór de fusie, helpt Conformance de vroegtijdige detectie van potentiële valkuilen. Dit geautomatiseerde proces draagt ​​bij aan het behoud van de gezondheid van de codebase, omdat er niet langer individuele verificatie voor elk bestand nodig is. In plaats daarvan biedt het een uitgebreid overzicht van de code, waardoor ontwikkelaars een beter inzicht krijgen in hun werkruimte.

Conformiteit gaat ook de extra stap van het scoren van individuele problemen. Met dit scoresysteem kunnen ontwikkelingsteams prioriteit geven aan bugs zodra deze zich voordoen. Teams kunnen dus een bepaald aantal problemen op de witte lijst zetten voordat ze overgaan tot productie en hun voortgang meten door de verwijderingen uit de lijst bij te houden – in feite problemen ‘wegbranden’ om de gezondheid van de code te versterken.

Tegelijkertijd heeft Vercel Code Owners gelanceerd, een functie die is ontworpen om codesecties aan respectievelijke eigenaren toe te kennen. Door de verantwoordelijkheid voor codestukken te identificeren, kunnen wijzigingen vervolgens adequaat door de eigenaren zelf worden beoordeeld. Deze functie imiteert de hiërarchie van de organisatie, waardoor hoger geplaatste code-eigenaren toezicht kunnen houden op de codebasis en kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van team wisselt.

Zowel Conformance- als Code-eigenaren geven prioriteit aan beveiliging binnen hun widgets. Omdat Conformance potentiële veiligheidsrisico's signaleert en Code-eigenaren ervoor zorgen dat uw team niet de zwakke schakel is, verhogen de functies de beveiligingsstatus van de codebase. Ontwikkelteams kunnen deze functies activeren om een ​​bestand met beveiligingsregels op de toelatingslijst te zetten en vervolgens het beveiligingsteam toewijzen als code-eigenaar, waardoor het beveiligingsteam effectief bij het ontwikkelingsproces wordt betrokken.

Naast deze nieuwe functies heeft Vercel ook zijn Developer Experience Platform-dashboard bijgewerkt voor een betere integratie. Het dashboard biedt nu een globaal overzicht van de codestatus, conformiteitsscores en de verantwoordelijkheid van de repository. Het biedt een duidelijk inzicht in prestatie-, beveiligings- of codekwaliteitsfouten en stelt ontwikkelaars in staat problematische gebieden snel te identificeren en aan te pakken.

Men kan het potentiële voordeel van de integratie van de Vercel-platformupdates met andere no-code platforms zoals AppMaster niet over het hoofd zien. De combinatie van deze platforms zou het ontwikkelingsproces verder kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen, wat aantrekkelijke voordelen biedt voor zowel ontwikkelaars als organisaties. Het zal interessant zijn om de verdere cross-over en integratie van deze platforms te observeren, die de kracht en efficiëntie van de no-code beweging illustreren.