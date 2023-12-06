Vercel, Geliştirici Deneyimini ve Proje Sağlığını İyileştirmek için Uyumluluk ve Kod Sahiplerini Açıkladı

Hızlı takip edilen dijital çözümleri uyumlu hale getirmek ve güçlü kod kalitesini korumak amacıyla Vercel, Geliştirici Deneyimi Platformunda iki farklı özelliği kullanıma sundu. Yeni özellikler artık geliştirme ekiplerinin inovasyon süreçlerini hızlandırırken sorunları aşmasını kolaylaştırıyor. Vercel'in yazılım mühendisleri Brody McKee ve Cody Brouwers, hızlı güncellemelerin ve yeniliklerin performans, güvenlik ve erişilebilirlikten ödün vermemesi gerektiğini belirterek bunu şirketin blogunda özetlediler.

Uygun bir şekilde Uyumluluk olarak adlandırılan ilk özellik, geliştirme yaşam döngüsünün başlangıcındaki hayati konulara hitap ediyor. Uyumluluk, birleştirme öncesinde statik analiz kontrolleri uygulayarak potansiyel tehlikelerin erken tespitine yardımcı olur. Bu otomatik süreç, artık her dosya için ayrı ayrı doğrulama gerektirmediği için kod tabanının sağlığının korunmasında uzun bir yol kat ediyor. Bunun yerine kodun kapsamlı bir görünümünü sunarak geliştiricilere çalışma alanları hakkında daha iyi bir anlayış sağlar.

Uyumluluk aynı zamanda bireysel sorunları puanlamanın ekstra adımını da oluşturur. Bu puanlama sistemi, geliştirme ekiplerinin ortaya çıkan hatalara öncelik vermelerine olanak tanır. Böylece ekipler, üretime geçmeden önce belirli sayıda sorunu beyaz listeye alabilir ve listeden silinenleri takip ederek ilerlemelerini ölçebilir; esasen kod sağlığını güçlendirmek için sorunları 'yakma'.

Eş zamanlı olarak Vercel, kod bölümlerini ilgili sahiplere atamak için tasarlanmış bir özellik olan Kod Sahipleri'ni başlattı. Kod parçalarının sorumluluğunun belirlenmesiyle değişiklikler, sahipleri tarafından yeterince değerlendirilebilir. Bu özellik, kuruluşun hiyerarşisini taklit ederek daha yüksek konumdaki Kod Sahiplerinin kod tabanını genel olarak denetlemesine ve gerektiğinde (örneğin, bir sahibin ekipleri değiştirmesi durumunda) devreye girmesine olanak tanır.

Hem Uyumluluk hem de Kod Sahipleri, widget'larında güvenliğe öncelik verir. Uyumluluk potansiyel güvenlik risklerini işaretlerken ve Kod Sahipleri ekibinizin zayıf halka olmamasını sağlarken, özellikler kod tabanının güvenlik durumunu yükseltir. Geliştirme ekipleri, bir Güvenlik kuralları izin verilenler listesi dosyasının ana hatlarını oluşturmak için bu özellikleri etkinleştirebilir ve ardından güvenlik ekibini kod sahibi olarak atayarak güvenlik ekibini etkili bir şekilde geliştirme sürecine dahil edebilir.

Bu yeni özelliklerin ötesinde Vercel, daha iyi entegrasyon için Geliştirici Deneyimi Platformu kontrol panelini de güncelledi. Kontrol paneli artık kod durumu, Uyumluluk puanları ve depo sorumluluğuna ilişkin genel bir görünümü barındırıyor. Performans, güvenlik veya kod kalitesi hatalarına ilişkin net bir kapsam sağlar ve geliştiricilerin sorunlu alanları hızlı bir şekilde tespit edip çözmelerine olanak tanır.

Vercel platform güncellemelerini AppMaster gibi diğer no-code platformlarla entegre etmenin potansiyel faydası göz ardı edilemez. Bu platformların birleşimi, geliştirme sürecini daha da kolaylaştırıp basitleştirerek hem geliştiriciler hem de kuruluşlar için etkileyici faydalar sağlayabilir. no-code hareketin gücünü ve verimliliğini örnekleyen bu platformların daha fazla geçişini ve entegrasyonunu gözlemlemek ilginç olacaktır.