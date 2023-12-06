Vercel раскрывает информацию о соответствии и владельцах кода для улучшения качества разработки и работоспособности проекта

Стремясь гармонизировать быстрые цифровые решения и поддерживать надежное качество кода, Vercel запустила две отдельные функции на своей платформе Developer Experience Platform. Новые функции теперь облегчают командам разработчиков обход проблем и одновременно ускоряют инновационные процессы. Инженеры-программисты Vercel Броди Макки и Коди Брауэрс изложили это в блоге компании, заявив, что быстрые обновления и инновации не должны ставить под угрозу производительность, безопасность и доступность.

Первая функция, метко названная «Соответствие», предназначена для решения жизненно важных проблем в начале жизненного цикла разработки. Применяя проверки статического анализа перед слиянием, Conformance способствует раннему обнаружению потенциальных ошибок. Этот автоматизированный процесс имеет большое значение для поддержания работоспособности кодовой базы, поскольку он больше не требует индивидуальной проверки для каждого файла. Вместо этого он обеспечивает комплексное представление кода, давая разработчикам более глубокое понимание своего рабочего пространства.

Соответствие также представляет собой дополнительный этап оценки отдельных проблем. Эта система оценки позволяет командам разработчиков назначать приоритет ошибкам по мере их возникновения. Таким образом, команды могут внести в белый список определенное количество проблем, прежде чем приступить к производству, и измерить их прогресс, отслеживая удаления из списка — по сути, «сжигая» проблемы для поддержания работоспособности кода.

Одновременно с этим компания Vercel запустила функцию Code Owners, предназначенную для присвоения разделов кода соответствующим владельцам. Определив ответственность за фрагменты кода, изменения могут быть адекватно оценены самими владельцами. Эта функция имитирует иерархию организации, позволяя высокопоставленным владельцам кода контролировать базу кода в целом и вмешиваться, когда это необходимо — например, когда владелец меняет команду.

И владельцы соответствия, и владельцы кода отдают приоритет безопасности в своих виджетах. Благодаря тому, что соответствие маркирует потенциальные угрозы безопасности, а владельцы кода гарантируют, что ваша команда не является слабым звеном, эти функции повышают статус безопасности кодовой базы. Группы разработчиков могут активировать эти функции, чтобы создать файл списка разрешенных правил безопасности, а затем назначить группу безопасности владельцем кода, эффективно вовлекая группу безопасности в процесс разработки.

Помимо этих новых функций, Vercel также обновила свою панель инструментов Developer Experience Platform для лучшей интеграции. На информационной панели теперь отображается глобальное представление о работоспособности кода, показателях соответствия и ответственности репозитория. Он обеспечивает четкое представление об ошибках производительности, безопасности или качества кода и позволяет разработчикам быстро выявлять и устранять проблемные области.

Нельзя упускать из виду потенциальную выгоду от интеграции обновлений платформы Vercel с другими платформами no-code такими как AppMaster . Сочетание этих платформ может еще больше оптимизировать и упростить процесс разработки, предлагая убедительные преимущества как разработчикам, так и организациям. Будет интересно наблюдать за дальнейшим пересечением и интеграцией этих платформ, демонстрируя силу и эффективность движения no-code.