Vercel przedstawia zgodność i właścicieli kodu, aby poprawić doświadczenia programistów i kondycję projektu

Chcąc zharmonizować szybkie rozwiązania cyfrowe i utrzymać solidną jakość kodu, Vercel uruchomił dwie odrębne funkcje na swojej platformie Developer Experience Platform. Nowe funkcje ułatwiają teraz zespołom programistycznym omijanie problemów, przyspieszając jednocześnie procesy innowacyjne. Inżynierowie oprogramowania firmy Vercel, Brody McKee i Cody Brouwers, podsumowali to na blogu firmy, stwierdzając, że szybkie aktualizacje i innowacje nie powinny pogarszać wydajności, bezpieczeństwa i dostępności.

Pierwsza funkcja, trafnie nazwana Zgodność, zajmuje się istotnymi kwestiami na początku cyklu rozwojowego. Stosując kontrolę analizy statycznej przed połączeniem, zgodność pomaga we wczesnym wykrywaniu potencjalnych pułapek. Ten zautomatyzowany proces znacznie przyczynia się do utrzymania dobrego stanu bazy kodu, ponieważ nie wymaga już indywidualnej weryfikacji każdego pliku. Zamiast tego zapewnia kompleksowy widok kodu, dając programistom lepsze zrozumienie ich obszaru roboczego.

Zgodność to także dodatkowy krok polegający na punktowaniu poszczególnych problemów. Ten system punktacji umożliwia zespołom programistycznym przypisywanie priorytetu błędom w miarę ich pojawiania się. W ten sposób zespoły mogą dodać do białej listy określoną liczbę problemów przed przejściem do produkcji i mierzyć ich postęp, śledząc usunięcia z listy — co zasadniczo oznacza „wypalanie” problemów w celu poprawy kondycji kodu.

Jednocześnie Vercel uruchomił Code Owners, funkcję zaprojektowaną w celu przypisywania sekcji kodu odpowiednim właścicielom. Dzięki określeniu odpowiedzialności za fragmenty kodu zmiany mogą następnie zostać odpowiednio ocenione przez samych właścicieli. Ta funkcja imituje hierarchię organizacji, umożliwiając Właścicielom Kodu zajmującym wyższe stanowiska ogólne nadzorowanie bazy kodu i wkraczanie w razie potrzeby – na przykład wtedy, gdy właściciel zmienia zespół.

Zarówno właściciele zgodności, jak i właściciele kodu priorytetowo traktują bezpieczeństwo w swoich widżetach. Dzięki sygnalizowaniu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa przez zgodność i właścicielom kodu zapewniającym, że Twój zespół nie jest słabym ogniwem, funkcje te podnoszą stan bezpieczeństwa bazy kodu. Zespoły programistów mogą aktywować te funkcje, aby utworzyć plik listy dozwolonych reguł bezpieczeństwa, a następnie przypisać zespół ds. bezpieczeństwa jako właściciela kodu, skutecznie włączając zespół ds. bezpieczeństwa w proces programowania.

Oprócz tych nowych funkcji firma Vercel zaktualizowała także pulpit nawigacyjny platformy Developer Experience Platform, aby zapewnić lepszą integrację. Pulpit nawigacyjny udostępnia teraz globalny widok kondycji kodu, wyników zgodności i odpowiedzialności za repozytorium. Zapewnia jasny zakres błędów wydajności, bezpieczeństwa lub jakości kodu i pozwala programistom szybko identyfikować i rozwiązywać problematyczne obszary.

Nie można przeoczyć potencjalnych korzyści płynących z integracji aktualizacji platformy Vercel z innymi platformami no-code takimi jak AppMaster . Połączenie tych platform mogłoby jeszcze bardziej usprawnić i uprościć proces programowania, oferując atrakcyjne korzyści zarówno programistom, jak i organizacjom. Ciekawie będzie obserwować dalsze krzyżowanie się i integrację tych platform, co stanowi przykład siły i wydajności ruchu no-code.