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Vercel 公布一致性和代码所有者，以增强开发人员体验和项目健康

Dec 06, 2023
Vercel 公布一致性和代码所有者，以增强开发人员体验和项目健康

为了协调快速跟踪数字解决方案并保持强大的代码质量，Vercel 在其开发者体验平台上推出了两项不同的功能。现在，新功能使开发团队能够更轻松地规避问题，同时加快创新流程。 Vercel 的软件工程师 Brody McKee 和 Cody Brouwers 在公司博客中对此进行了概括，指出快速更新和创新不应损害性能、安全性和可访问性。

第一个功能被恰当地命名为“一致性”，它解决了开发生命周期开始时的重要问题。通过在合并之前应用静态分析检查，一致性有助于及早发现潜在的陷阱。这个自动化过程对于维护代码库的健康大有帮助，因为它不再需要对每个文件进行单独验证。相反，它提供了代码的全面视图，使开发人员能够更好地了解他们的工作空间。

一致性还包括对个别问题进行评分的额外步骤。该评分系统允许开发团队在错误出现时为其分配优先级。因此，团队可以在投入生产之前将一定数量的问题列入白名单，并通过跟踪列表中的删除来衡量其进度——本质上是“烧毁”问题以增强代码的健康状况。

同时，Vercel 还推出了“代码所有者”功能，该功能旨在将代码部分归属于各自的所有者。通过确定代码片段的责任，代码所有者自己就可以充分评估变更。此功能模仿组织的层次结构，允许更高级别的代码所有者监督整个代码库，并在必要时介入——例如当所有者更换团队时。

一致性和代码所有者都优先考虑其小部件内的安全性。通过一致性标记潜在的安全风险，代码所有者确保您的团队不是薄弱环节，这些功能提高了代码库的安全状态。开发团队可以激活这些功能来概述安全规则白名单文件，然后将安全团队指定为代码所有者，从而有效地将安全团队引入开发流程。

除了这些新功能之外，Vercel 还更新了其开发人员体验平台仪表板以实现更好的集成。仪表板现在可以提供代码运行状况、一致性分数和存储库责任的全局视图。它提供了性能、安全性或代码质量错误的清晰范围，并允许开发人员快速识别和解决有问题的区域。

人们不能忽视将 Vercel 平台更新与AppMaster等其他no-code平台集成的潜在好处。这些平台的组合可以进一步简化和简化开发流程，为开发人员和组织提供引人注目的好处。观察这些平台的进一步交叉和集成将会很有趣，这将体现no-code运动的力量和效率。

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