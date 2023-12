Vercel revela conformidade e proprietários de código para aprimorar a experiência do desenvolvedor e a saúde do projeto

Em uma tentativa de harmonizar soluções digitais rápidas e manter uma qualidade de código robusta, a Vercel lançou dois recursos distintos em sua plataforma de experiência do desenvolvedor. Os novos recursos agora tornam mais fácil para as equipes de desenvolvimento contornar problemas e, ao mesmo tempo, acelerar os processos de inovação. Os engenheiros de software da Vercel, Brody McKee e Cody Brouwers, resumiram isso no blog da empresa, afirmando que atualizações rápidas e inovações não devem comprometer o desempenho, a segurança e a acessibilidade.

O primeiro recurso, apropriadamente denominado Conformidade, atende a questões vitais no início do ciclo de vida de desenvolvimento. Ao aplicar verificações de análise estática antes da fusão, o Conformance auxilia na detecção precoce de possíveis armadilhas. Esse processo automatizado ajuda muito a manter a integridade da base de código, pois não requer mais verificação individual para cada arquivo. Em vez disso, fornece uma visão abrangente do código, proporcionando aos desenvolvedores uma compreensão mais aprofundada de seu espaço de trabalho.

A conformidade também dá um passo extra na pontuação de problemas individuais. Este sistema de pontuação permite que as equipes de desenvolvimento atribuam prioridade aos bugs à medida que surgem. Assim, as equipes podem colocar na lista de permissões um determinado número de problemas antes de prosseguir para a produção e medir seu progresso rastreando as exclusões da lista – essencialmente “queimando” problemas para reforçar a integridade do código.

Simultaneamente, a Vercel lançou Code Owners, um recurso projetado para atribuir seções de código aos respectivos proprietários. Ao identificar a responsabilidade pelas partes do código, as alterações podem ser avaliadas adequadamente pelos próprios proprietários. Esse recurso imita a hierarquia da organização, permitindo que proprietários de código em posições mais altas supervisionem a base de código como um todo e intervenham quando necessário, como quando um proprietário troca de equipe.

Tanto os proprietários de conformidade quanto os de código priorizam a segurança em seus widgets. Com a sinalização de conformidade de possíveis riscos de segurança e os proprietários de código garantindo que sua equipe não seja o elo mais fraco, os recursos aumentam o status de segurança da base de código. As equipes de desenvolvimento podem ativar esses recursos para delinear um arquivo de lista de permissões de regras de segurança e, em seguida, atribuir a equipe de segurança como proprietária do código, trazendo efetivamente a equipe de segurança para o processo de desenvolvimento.

Além desses novos recursos, a Vercel também atualizou seu painel da Developer Experience Platform para melhor integração. O painel agora acomoda uma visão global da integridade do código, pontuações de conformidade e responsabilidade do repositório. Ele fornece um escopo claro sobre erros de desempenho, segurança ou qualidade de código e permite que os desenvolvedores identifiquem e resolvam áreas problemáticas rapidamente.

Não se pode ignorar o benefício potencial da integração das atualizações da plataforma Vercel com outras plataformas no-code como AppMaster . A combinação dessas plataformas poderia agilizar e simplificar ainda mais o processo de desenvolvimento, oferecendo benefícios atraentes tanto para desenvolvedores quanto para organizações. Será interessante observar o maior cruzamento e integração destas plataformas, exemplificando o poder e a eficiência do movimento no-code.