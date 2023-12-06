تكشف شركة Vercel عن مالكي المطابقة والرمز لتعزيز تجربة المطورين وسلامة المشروع

في محاولة لتنسيق الحلول الرقمية سريعة التتبع والحفاظ على جودة التعليمات البرمجية القوية، أطلقت Vercel ميزتين متميزتين على منصة تجربة المطورين الخاصة بها. تسهل الميزات الجديدة الآن على فرق التطوير التحايل على المشكلات مع تسريع عمليات الابتكار. وقد لخص مهندسا البرمجيات في شركة Vercel، برودي ماكي وكودي برويرز، ذلك في مدونة الشركة، مشيرين إلى أن التحديثات السريعة والابتكار لا ينبغي أن تؤثر على الأداء والأمان وإمكانية الوصول.

الميزة الأولى، التي تحمل اسم "التوافق"، تلبي المشكلات الحيوية في بداية دورة حياة التطوير. من خلال تطبيق فحوصات التحليل الثابت قبل الدمج، يساعد التوافق في الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة. تقطع هذه العملية الآلية شوطًا طويلًا في الحفاظ على سلامة قاعدة التعليمات البرمجية، حيث أنها لم تعد تتطلب التحقق الفردي لكل ملف. وبدلاً من ذلك، فهو يوفر رؤية شاملة للتعليمات البرمجية، مما يمنح المطورين فهمًا أفضل لمساحة العمل الخاصة بهم.

يذهب التوافق أيضًا إلى الخطوة الإضافية المتمثلة في تسجيل المشكلات الفردية. يسمح نظام التسجيل هذا لفرق التطوير بإعطاء الأولوية للأخطاء عند ظهورها. وبالتالي، يمكن للفرق أن تقوم بإدراج عدد محدد من المشكلات في القائمة البيضاء قبل الشروع في الإنتاج وقياس التقدم الذي تحرزه من خلال تتبع عمليات الحذف من القائمة - وهي في الأساس مشكلات "حرق" لتعزيز صحة التعليمات البرمجية.

في الوقت نفسه، أطلقت Vercel مالكي الكود، وهي ميزة مصممة لإحالة أقسام الكود إلى المالكين المعنيين. ومن خلال تحديد المسؤولية عن أجزاء التعليمات البرمجية، يمكن بعد ذلك تقييم التغييرات بشكل مناسب من قبل المالكين أنفسهم. تحاكي هذه الميزة التسلسل الهرمي للمؤسسة، مما يسمح لمالكي الكود ذوي المناصب الأعلى بالإشراف على قاعدة التعليمات البرمجية بشكل عام والتدخل عند الضرورة - كما هو الحال عندما يقوم المالك بتبديل الفرق.

يعطي كل من مالكي المطابقة والتعليمات الأولوية للأمان ضمن عناصر واجهة المستخدم الخاصة بهم. مع إشارة التوافق إلى المخاطر الأمنية المحتملة، وتأكد مالكي التعليمات البرمجية من أن فريقك ليس الحلقة الضعيفة، تعمل الميزات على زيادة حالة الأمان لقاعدة التعليمات البرمجية. يمكن لفرق التطوير تنشيط هذه الميزات لتحديد ملف القائمة المسموح بها لقواعد الأمان ثم تعيين فريق الأمان كمالك للتعليمات البرمجية، مما يؤدي بشكل فعال إلى إشراك فريق الأمان في عملية التطوير.

بالإضافة إلى هذه الميزات الجديدة، قامت Vercel أيضًا بتحديث لوحة معلومات منصة تجربة المطور الخاصة بها لتحقيق تكامل أفضل. تستوعب لوحة المعلومات الآن عرضًا عالميًا لسلامة التعليمات البرمجية ونتائج التوافق ومسؤولية المستودع. فهو يوفر نطاقًا واضحًا لأخطاء الأداء أو الأمان أو جودة التعليمات البرمجية ويسمح للمطورين بتحديد ومعالجة المناطق التي بها مشكلات بسرعة.

لا يمكن للمرء أن يتجاهل الفائدة المحتملة من دمج تحديثات نظام Vercel الأساسي مع الأنظمة الأساسية الأخرى no-code مثل AppMaster . يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه المنصات إلى زيادة تبسيط وتبسيط عملية التطوير، مما يوفر فوائد مقنعة لكل من المطورين والمؤسسات. سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة مزيد من التقاطع والتكامل بين هذه المنصات، مما يجسد قوة وكفاءة الحركة no-code.