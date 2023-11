Unqork : dévoilement d'un nouvel environnement de développement sans code et d'une passerelle d'intégration

La plate-forme leader no-code, Unqork, dévoile ses derniers outils innovants pour améliorer le développement d'applications : l'environnement de développement intégré (IDE) sans code sous la marque UDesigner et une passerelle d'intégration. Ces nouveaux outils visent à accélérer les transformations numériques, à faciliter la création d'applications résilientes et à permettre des connexions plus sécurisées avec plus de 700 systèmes externes.

UDesigner est un outil IDE étendu qui promet une multitude de fonctionnalités telles que le développement guidé, un degré élevé de personnalisation et le respect constant des meilleures pratiques. Il a été conçu pour favoriser la collaboration entre les équipes commerciales et techniques, en permettant des rôles personnalisés et en offrant une communication en temps réel tout au long du processus de développement. D'autre part, Integration Gateway ouvre la voie à de nombreux systèmes d'entreprise via des connecteurs préconfigurés, simplifiant ainsi le processus de transformation numérique.

L'engagement d' Unqork à accélérer l'évolution no-code dans le paysage du développement d'applications d'entreprise est renforcé avec ces nouvelles versions. La société a partagé ses projets visant à améliorer davantage la plate-forme, avec des mises à niveau davantage centrées sur le client attendues en 2024.

Ces avancées font partie de la version d'automne plus complète d'Unqork, qui apporte plusieurs fonctionnalités et mises à niveau essentielles. L'une de ces fonctionnalités favorise la collaboration entre les équipes commerciales et technologiques en permettant une communication et des commentaires transparents sur les mises à jour de configuration au sein de la plateforme. De plus, les notifications sont instantanément envoyées aux utilisateurs tagués, provoquant une réponse rapide.

Cette mise à jour introduit également une expérience de navigation personnalisée, complétée par des annonces ciblées et des profils d'utilisateurs remplis de réalisations telles que des certifications, des niveaux d'expérience et des badges. De plus, les créateurs d'applications auront désormais accès à des conseils en temps réel sur les meilleures pratiques, optimisant la qualité de la configuration et accélérant le développement grâce à des avantages tels que les propositions prédictives de PropertyID et de mappage de plugins.

La version d'automne d'Unqork ne s'arrête pas là. Il permet en outre une intégration facile avec plusieurs plates-formes, y compris à la fois les services cloud et les systèmes existants, facilitée par une cartographie avancée et une interface intuitive drag-and-drop. Une autre introduction intéressante est celle d'un système de surveillance des performances des applications, permettant aux créateurs de suivre des mesures vitales et de garantir la santé et la disponibilité de leurs applications.

Cette fonctionnalité est particulièrement cruciale, car ce niveau de surveillance permet une détection et une résolution proactives des problèmes avant qu'ils n'aient un impact significatif sur les utilisateurs finaux ou les processus métier. Un tel souci du détail se retrouve également dans la plateforme AppMaster , qui permet aux utilisateurs de créer des applications Web et mobiles no-code. De la définition de modèles de données à la formulation de la logique métier jusqu'au déploiement d'applications, il présente un environnement de développement intégré à la fois complet et facile à naviguer.