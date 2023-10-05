Unqork: Yeni Kodsuz Geliştirme Ortamı ve Entegrasyon Ağ Geçidi Ortaya Çıktı

Lider no-code platform Unqork, uygulama geliştirmeyi geliştirmeye yönelik en son yenilikçi araçlarını tanıtıyor: UDesigner markalı kodsuz entegre geliştirme ortamı (IDE) ve Entegrasyon Ağ Geçidi. Bu yeni araçlar, dijital dönüşümleri hızlandırmayı, dayanıklı uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmayı ve 700'den fazla harici sistemle daha güvenli bağlantılara olanak sağlamayı amaçlıyor.

UDesigner, rehberli geliştirme, yüksek düzeyde kişiselleştirme ve en iyi uygulamalara tutarlı bağlılık gibi zengin özellikler vaat eden kapsamlı bir IDE aracıdır. İş ve teknik ekipler arasındaki işbirliğini teşvik etmek, özel rollere izin vermek ve geliştirme süreci boyunca gerçek zamanlı iletişim sunmak için inşa edilmiştir. Öte yandan Entegrasyon Ağ Geçidi, önceden yapılandırılmış konektörler aracılığıyla çok sayıda kurumsal sisteme giden yolları açarak dijital dönüşüm sürecini basitleştirir.

Unqork kurumsal uygulama geliştirme ortamında no-code evrimi hızlandırma konusundaki kararlılığı bu yeni sürümlerle pekiştiriliyor. Şirket, 2024'te daha müşteri odaklı yükseltmeler beklenerek platformu daha da geliştirme planlarını paylaştı.

Bu atılımlar, Unqork'un çeşitli temel özellikleri ve yükseltmeleri getiren daha kapsamlı Sonbahar Sürümünün bir parçasıdır. Bu tür özelliklerden biri, platform içindeki yapılandırma güncellemeleri hakkında kesintisiz iletişime ve yoruma izin vererek iş ve teknoloji ekipleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. Ayrıca, etiketlenen kullanıcılara anında bildirim gönderilerek hızlı yanıt alınması sağlanır.

Bu güncelleme aynı zamanda hedeflenen duyurular ve sertifikalar, deneyim seviyeleri ve rozetler gibi başarılarla dolu kullanıcı profilleriyle tamamlanan kişiselleştirilmiş bir gezinme deneyimi de sunuyor. Ayrıca, uygulama yaratıcıları artık gerçek zamanlı en iyi uygulama rehberliğine, yapılandırma kalitesinin optimize edilmesine ve tahmine dayalı PropertyID ve Eklenti eşleme önerileri gibi avantajlar aracılığıyla geliştirmeyi hızlandırmaya erişebilecek.

Unqork'un Sonbahar Sürümü burada bitmiyor. Ayrıca, gelişmiş haritalama ve sezgisel sürükle ve drag-and-drop arayüzü sayesinde, hem bulut hizmetleri hem de eski sistemler de dahil olmak üzere birden fazla platformla kolay entegrasyona olanak tanır. Heyecan verici ek bir tanıtım da, içerik oluşturucuların hayati ölçümleri takip etmelerine ve uygulamalarının durumunu ve kullanılabilirliğini güvence altına almalarına olanak tanıyan uygulama performansı izleme sistemidir.

Bu özellik özellikle önemlidir, çünkü bu düzeyde bir izleme, son kullanıcıları veya iş süreçlerini önemli ölçüde etkilemeden önce proaktif sorunların tespit edilmesine ve çözülmesine olanak tanır. Detaylara gösterilen bu bağlılık, kullanıcıların no-code bir şekilde web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster platformunda da görülüyor. Veri modellerinin tanımlanmasından iş mantığının formüle edilmesine ve uygulama dağıtımına kadar hem kapsamlı hem de gezinmesi kolay entegre bir geliştirme ortamı sunar.