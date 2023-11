Unqork: svelati il ​​nuovo ambiente di sviluppo senza codice e il gateway di integrazione

La piattaforma leader no-code, Unqork, presenta i suoi ultimi strumenti innovativi per migliorare lo sviluppo delle applicazioni: l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) senza codice denominato UDesigner e un gateway di integrazione. Questi nuovi strumenti mirano ad accelerare le trasformazioni digitali, facilitare la creazione di applicazioni resilienti e consentire connessioni più sicure con oltre 700 sistemi esterni.

UDesigner è uno strumento IDE espansivo che promette numerose funzionalità come lo sviluppo guidato, un elevato grado di personalizzazione e il rispetto coerente delle migliori pratiche. È stato creato per favorire la collaborazione tra team aziendali e tecnici, consentendo ruoli personalizzati e offrendo comunicazioni in tempo reale durante tutto il processo di sviluppo. D’altro canto, l’Integration Gateway apre percorsi a numerosi sistemi aziendali tramite connettori preconfigurati, semplificando il processo di trasformazione digitale.

L'impegno di Unqork nell'accelerare l'evoluzione no-code nel panorama dello sviluppo di applicazioni aziendali è rafforzato da queste nuove versioni. La società ha condiviso i suoi piani per migliorare ulteriormente la piattaforma, con aggiornamenti più incentrati sul cliente previsti nel 2024.

Queste innovazioni fanno parte della versione autunnale più completa di Unqork, che apporta diverse funzionalità e aggiornamenti essenziali. Una di queste funzionalità promuove la collaborazione tra team aziendali e tecnologici consentendo comunicazioni e commenti senza interruzioni sugli aggiornamenti di configurazione all'interno della piattaforma. Inoltre, le notifiche vengono inviate immediatamente agli utenti taggati, richiedendo una risposta rapida.

Questo aggiornamento introduce anche un'esperienza di navigazione personalizzata, completa di annunci mirati e profili utente ricchi di risultati come certificazioni, livelli di esperienza e badge. Inoltre, i creatori di app avranno ora accesso a indicazioni in tempo reale sulle migliori pratiche, ottimizzando la qualità della configurazione e accelerando lo sviluppo attraverso vantaggi come PropertyID predittivo e proposte di mappatura dei plug-in.

L'uscita autunnale di Unqork non si ferma qui. Consente inoltre una facile integrazione con più piattaforme, inclusi sia servizi cloud che sistemi legacy, facilitata attraverso la mappatura avanzata e un'interfaccia drag-and-drop intuitiva. Un'altra interessante introduzione è quella di un sistema di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, che consente ai creatori di tenere traccia dei parametri vitali e garantire l'integrità e la disponibilità delle loro applicazioni.

Questa funzionalità è particolarmente cruciale, poiché questo livello di monitoraggio consente il rilevamento e la risoluzione proattiva dei problemi prima che possano avere un impatto significativo sugli utenti finali o sui processi aziendali. Un tale impegno per i dettagli si riscontra anche nella piattaforma AppMaster , che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili no-code. Dalla definizione dei modelli di dati, alla formulazione della logica aziendale, alla distribuzione delle applicazioni, presenta un ambiente di sviluppo integrato completo e facile da navigare.