Unqork: Ujawniono nowe bezkodowe środowisko programistyczne i bramkę integracyjną

Wiodąca platforma no-code, Unqork, przedstawia swoje najnowsze innowacyjne narzędzia usprawniające tworzenie aplikacji - bezkodowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) pod marką UDesigner oraz bramkę integracyjną. Te nowe narzędzia mają na celu przyspieszenie transformacji cyfrowych, ułatwienie tworzenia odpornych aplikacji i umożliwienie bezpieczniejszych połączeń z ponad 700 systemami zewnętrznymi.

UDesigner to rozbudowane narzędzie IDE, które zapewnia bogactwo funkcji, takich jak kierowany rozwój, wysoki stopień dostosowania i konsekwentne przestrzeganie najlepszych praktyk. Został zbudowany, aby wspierać współpracę między zespołami biznesowymi i technicznymi, umożliwiając niestandardowe role i oferując komunikację w czasie rzeczywistym przez cały proces programowania. Z drugiej strony Integration Gateway otwiera ścieżki do wielu systemów korporacyjnych za pośrednictwem wstępnie skonfigurowanych złączy, upraszczając proces transformacji cyfrowej.

Zaangażowanie Unqork w przyspieszanie ewolucji no-code w środowisku tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw zostało wzmocnione dzięki tym nowatorskim wydaniom. Firma podzieliła się swoimi planami dalszego udoskonalania platformy, przy czym w 2024 r. spodziewane są aktualizacje zorientowane na klienta.

Te przełomowe odkrycia są częścią bardziej wszechstronnej wersji jesiennej Unqork, która wprowadza kilka istotnych funkcji i ulepszeń. Jedna z takich funkcji promuje współpracę między zespołami biznesowymi i technologicznymi, umożliwiając bezproblemową komunikację i komentowanie aktualizacji konfiguracji w ramach platformy. Co więcej, powiadomienia są natychmiast wysyłane do oznaczonych użytkowników, co pozwala na szybką reakcję.

Ta aktualizacja wprowadza także spersonalizowaną nawigację, uzupełnioną o ukierunkowane ogłoszenia i profile użytkowników pełne osiągnięć, takich jak certyfikaty, poziomy doświadczenia i odznaki. Co więcej, twórcy aplikacji będą teraz mieli dostęp do wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w czasie rzeczywistym, optymalizujących jakość konfiguracji i przyspieszających rozwój dzięki takim korzyściom, jak predykcyjne propozycje mapowania PropertyID i wtyczek.

Na tym nie kończy się Jesienne Uwolnienie Unqorka. Umożliwia ponadto łatwą integrację z wieloma platformami, w tym zarówno usługami w chmurze, jak i starszymi systemami, co ułatwia zaawansowane mapowanie i intuicyjny interfejs drag-and-drop. Dodatkowym ekscytującym wprowadzeniem jest system monitorowania wydajności aplikacji, umożliwiający twórcom śledzenie kluczowych wskaźników i sprawdzanie stanu i dostępności aplikacji.

Ta funkcja jest szczególnie istotna, ponieważ ten poziom monitorowania pozwala na proaktywne wykrywanie i rozwiązywanie problemów, zanim będą one miały znaczący wpływ na użytkowników końcowych lub procesy biznesowe. Takie przywiązanie do szczegółów widać także w platformie AppMaster , która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych no-code. Od definiowania modeli danych, formułowania logiki biznesowej po wdrażanie aplikacji — przedstawia zintegrowane środowisko programistyczne, które jest zarówno wszechstronne, jak i łatwe w nawigacji.