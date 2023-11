Unqork: nieuwe codeloze ontwikkelomgeving en integratiegateway onthuld

Het toonaangevende no-code platform, Unqork, onthult zijn nieuwste innovatieve tools om de ontwikkeling van applicaties te verbeteren: de codeloze geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE), onder de merknaam UDesigner, en een Integration Gateway. Deze nieuwe tools zijn bedoeld om digitale transformaties te versnellen, de creatie van veerkrachtige applicaties te vergemakkelijken en veiligere verbindingen met meer dan 700 externe systemen mogelijk te maken.

UDesigner is een uitgebreide IDE-tool die een schat aan functies belooft, zoals begeleide ontwikkeling, een hoge mate van maatwerk en consistente naleving van best practices. Het is gebouwd om de samenwerking tussen zakelijke en technische teams te bevorderen, aangepaste rollen mogelijk te maken en realtime communicatie te bieden tijdens het ontwikkelingsproces. Aan de andere kant opent de Integration Gateway wegen naar talloze bedrijfssystemen via vooraf geconfigureerde connectoren, waardoor het proces van digitale transformatie wordt vereenvoudigd.

De toewijding van Unqork aan het versnellen van de evolutie no-code in het landschap van de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties wordt versterkt met deze nieuwe releases. Het bedrijf heeft zijn plannen gedeeld om het platform verder te verbeteren, met meer klantgerichte upgrades verwacht in 2024.

Deze doorbraken maken deel uit van de uitgebreidere herfstrelease van Unqork, die verschillende essentiële functies en upgrades bevat. Eén zo’n functie bevordert de samenwerking tussen zakelijke en technologieteams door naadloze communicatie en commentaar op configuratie-updates binnen het platform mogelijk te maken. Bovendien worden er onmiddellijk meldingen verzonden naar getagde gebruikers, waardoor er snel gereageerd kan worden.

Deze update introduceert ook een gepersonaliseerde navigatie-ervaring, compleet met gerichte aankondigingen en gebruikersprofielen vol met prestaties zoals certificeringen, ervaringsniveaus en badges. Bovendien hebben app-makers nu toegang tot real-time best-practice-begeleiding, waardoor de configuratiekwaliteit wordt geoptimaliseerd en de ontwikkeling wordt bespoedigd via voordelen zoals voorspellende PropertyID- en plug-in-toewijzingsvoorstellen.

De herfstrelease van Unqork stopt daar niet. Het maakt verder een eenvoudige integratie mogelijk met meerdere platforms, waaronder zowel cloudservices als oudere systemen, mogelijk gemaakt door geavanceerde mapping en een intuïtieve drag-and-drop interface. Een extra opwindende introductie is die van een systeem voor het monitoren van applicatieprestaties, waarmee makers essentiële statistieken kunnen volgen en de gezondheid en beschikbaarheid van hun applicaties kunnen garanderen.

Deze functie is vooral van cruciaal belang, omdat dit niveau van monitoring proactieve detectie en oplossing van problemen mogelijk maakt voordat deze een aanzienlijke impact kunnen hebben op eindgebruikers of bedrijfsprocessen. Een dergelijke toewijding aan details is ook te zien binnen het AppMaster- platform, waarmee gebruikers no-code web- en mobiele applicaties kunnen creëren. Van het definiëren van datamodellen, het formuleren van bedrijfslogica tot de implementatie van applicaties: het biedt een geïntegreerde ontwikkelomgeving die zowel uitgebreid als gemakkelijk te navigeren is.