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Unqork：新的无代码开发环境和集成网关揭晓

Oct 05, 2023
Unqork：新的无代码开发环境和集成网关揭晓

领先的no-code平台Unqork推出了其最新的创新工具来增强应用程序开发 - 品牌为UDesigner无代码集成开发环境 (IDE) 和集成网关。这些新工具旨在加速数字化转型，促进弹性应用程序的创建，并实现与 700 多个外部系统的更安全连接。

UDesigner 是一款功能丰富的 IDE 工具，具有丰富的功能，例如引导式开发、高度定制以及始终坚持最佳实践。它的建立是为了促进业务和技术团队之间的协作，允许自定义角色并在整个开发过程中提供实时通信。另一方面，集成网关通过预配置的连接器开辟了通往众多企业系统的途径，从而简化了数字化转型的过程。

这些新颖的版本进一步强化了Unqork对加速企业应用程序开发领域no-code发展的承诺。该公司分享了进一步增强该平台的计划，预计 2024 年将进行更多以客户为中心的升级。

这些突破是 Unqork 更全面的秋季版本的一部分，该版本带来了一些基本功能和升级。其中一项功能通过允许在平台内对配置更新进行无缝通信和评论来促进业务和技术团队之间的协作。此外，通知会立即发送给标记的用户，从而促进快速响应。

此更新还引入了个性化的导航体验，包括有针对性的公告和用户个人资料，其中包含认证、经验级别和徽章等成就。此外，应用程序创建者现在可以获取实时最佳实践指导，优化配置质量，并通过预测性 PropertyID 和插件映射建议等优势加快开发速度。

Unqork 的秋季发布并不止于此。它还可以通过高级映射和直观的drag-and-drop界面轻松与多个平台（包括云服务和遗留系统）集成。另一个令人兴奋的介绍是应用程序性能监控系统，使创建者能够跟踪重要指标并确保其应用程序的运行状况和可用性。

此功能尤其重要，因为这种级别的监控允许在问题严重影响最终用户或业务流程之前主动检测和解决问题。这种对细节的承诺也体现在AppMaster平台上，该平台使用户能够以no-code方式创建 Web 和移动应用程序。从定义数据模型、制定业务逻辑到应用程序部署，它提供了一个全面且易于导航的集成开发环境。

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