Unqork: представлена ​​новая среда разработки без кода и интеграционный шлюз

Ведущая платформа no-code Unqork представляет свои новейшие инновационные инструменты для улучшения разработки приложений — интегрированную среду разработки (IDE) без кода под торговой маркой UDesigner и интеграционный шлюз. Эти новые инструменты призваны ускорить цифровую трансформацию, облегчить создание отказоустойчивых приложений и обеспечить более безопасные соединения с более чем 700 внешними системами.

UDesigner — это обширный инструмент IDE, который обещает множество функций, таких как управляемая разработка, высокая степень настройки и последовательное соблюдение лучших практик. Он был создан для содействия сотрудничеству между бизнес- и техническими командами, позволяя настраивать роли и предлагать общение в режиме реального времени на протяжении всего процесса разработки. С другой стороны, Integration Gateway открывает пути к многочисленным корпоративным системам через предварительно настроенные разъемы, упрощая процесс цифровой трансформации.

Эти новые выпуски подкрепляют стремление Unqork ускорить эволюцию no-code в сфере разработки корпоративных приложений. Компания поделилась своими планами по дальнейшему совершенствованию платформы: в 2024 году ожидается еще больше обновлений, ориентированных на клиентов.

Эти достижения являются частью более комплексного осеннего выпуска Unqork, который содержит несколько важных функций и обновлений. Одна из таких функций способствует сотрудничеству между бизнес- и технологическими командами, обеспечивая беспрепятственное общение и комментарии по обновлениям конфигурации внутри платформы. Более того, отмеченным пользователям мгновенно рассылаются уведомления, что обеспечивает быстрый ответ.

В этом обновлении также представлена ​​персонализированная навигация с целевыми объявлениями и профилями пользователей, наполненными такими достижениями, как сертификаты, уровни опыта и значки. Кроме того, создатели приложений теперь получат доступ к рекомендациям в режиме реального времени, оптимизации качества конфигурации и ускорению разработки благодаря таким преимуществам, как прогнозируемый PropertyID и предложения по сопоставлению плагинов.

Осенний релиз Unqork на этом не заканчивается. Кроме того, оно обеспечивает простую интеграцию с несколькими платформами, включая как облачные сервисы, так и устаревшие системы, чему способствует расширенное картографирование и интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop. Еще одним интересным нововведением является система мониторинга производительности приложений, позволяющая разработчикам отслеживать важные показатели и обеспечивать работоспособность и доступность своих приложений.

Эта функция особенно важна, поскольку этот уровень мониторинга позволяет заранее обнаруживать и устранять проблемы до того, как они окажут существенное влияние на конечных пользователей или бизнес-процессы. Такое внимание к деталям наблюдается и в платформе AppMaster , которая позволяет пользователям создавать веб- и мобильные приложения no-code. От определения моделей данных, формулирования бизнес-логики до развертывания приложений — он представляет собой интегрированную среду разработки, которая является комплексной и простой в навигации.