Unqork: Neue codelose Entwicklungsumgebung und Integration Gateway enthüllt

Die führende no-code Plattform Unqork stellt ihre neuesten innovativen Tools zur Verbesserung der Anwendungsentwicklung vor – die codelose integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) mit der Marke UDesigner und ein Integration Gateway. Diese neuen Tools zielen darauf ab, digitale Transformationen zu beschleunigen, die Erstellung belastbarer Anwendungen zu erleichtern und sicherere Verbindungen mit über 700 externen Systemen zu ermöglichen.

UDesigner ist ein umfangreiches IDE-Tool, das eine Fülle von Funktionen wie geführte Entwicklung, ein hohes Maß an Anpassung und konsequente Einhaltung von Best Practices verspricht. Es wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und Technikteams zu fördern, benutzerdefinierte Rollen zu ermöglichen und Echtzeitkommunikation während des gesamten Entwicklungsprozesses zu ermöglichen. Andererseits eröffnet das Integration Gateway über vorkonfigurierte Konnektoren Wege zu zahlreichen Unternehmenssystemen und vereinfacht so den Prozess der digitalen Transformation.

Das Engagement von Unqork, die no-code Entwicklung in der Entwicklungslandschaft für Unternehmensanwendungen zu beschleunigen, wird durch diese neuartigen Veröffentlichungen untermauert. Das Unternehmen hat seine Pläne zur weiteren Verbesserung der Plattform mitgeteilt, wobei im Jahr 2024 kundenorientiertere Upgrades erwartet werden.

Diese Durchbrüche sind Teil der umfassenderen Herbstversion von Unqork, die mehrere wesentliche Funktionen und Upgrades mit sich bringt. Eine dieser Funktionen fördert die Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und Technologieteams, indem sie eine nahtlose Kommunikation und Kommentierung von Konfigurationsaktualisierungen innerhalb der Plattform ermöglicht. Darüber hinaus werden Benachrichtigungen sofort an markierte Benutzer gesendet, was zu einer schnellen Reaktion führt.

Dieses Update führt außerdem ein personalisiertes Navigationserlebnis ein, komplett mit gezielten Ankündigungen und Benutzerprofilen voller Erfolge wie Zertifizierungen, Erfahrungsstufen und Abzeichen. Darüber hinaus haben App-Entwickler jetzt Zugriff auf Echtzeit-Best-Practice-Anleitungen, die die Konfigurationsqualität optimieren und die Entwicklung durch Vorteile wie prädiktive PropertyID- und Plugin-Zuordnungsvorschläge beschleunigen.

Die Herbstveröffentlichung von Unqork endet hier nicht. Darüber hinaus ermöglicht es eine einfache Integration mit mehreren Plattformen, einschließlich Cloud-Diensten und Legacy-Systemen, erleichtert durch erweiterte Zuordnung und eine intuitive drag-and-drop Oberfläche. Eine weitere spannende Einführung ist ein System zur Überwachung der Anwendungsleistung, mit dem Entwickler wichtige Kennzahlen verfolgen und den Zustand und die Verfügbarkeit ihrer Anwendungen sicherstellen können.

Diese Funktion ist besonders wichtig, da diese Überwachungsebene eine proaktive Erkennung und Lösung von Problemen ermöglicht, bevor sie sich erheblich auf Endbenutzer oder Geschäftsprozesse auswirken können. Diese Liebe zum Detail zeigt sich auch in der AppMaster- Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Web- und Mobilanwendungen no-code zu erstellen. Von der Definition von Datenmodellen über die Formulierung von Geschäftslogik bis hin zur Anwendungsbereitstellung stellt es eine integrierte Entwicklungsumgebung dar, die sowohl umfassend als auch einfach zu navigieren ist.