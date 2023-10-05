Unqork: الكشف عن بيئة تطوير جديدة بدون رموز وبوابة تكامل

تكشف Unqork ، المنصة الرائدة no-code ، عن أحدث أدواتها المبتكرة لتعزيز تطوير التطبيقات - بيئة التطوير المتكاملة بدون تعليمات برمجية (IDE) التي تحمل العلامة التجارية UDesigner ، وبوابة التكامل. وتهدف هذه الأدوات الجديدة إلى تسريع التحولات الرقمية، وتسهيل إنشاء تطبيقات مرنة وتمكين اتصالات أكثر أمانًا مع أكثر من 700 نظام خارجي.

UDesigner هي أداة IDE موسعة تعد بمجموعة كبيرة من الميزات مثل التطوير الموجه، ودرجة عالية من التخصيص، والالتزام المتسق بأفضل الممارسات. تم تصميمه لتعزيز التعاون بين فرق العمل والفرق الفنية، مما يسمح بأدوار مخصصة ويوفر الاتصال في الوقت الفعلي طوال عملية التطوير. ومن ناحية أخرى، تفتح بوابة التكامل مسارات للعديد من أنظمة المؤسسات عبر موصلات تم تكوينها مسبقًا، مما يبسط عملية التحول الرقمي.

تم تعزيز التزام Unqork بتسريع التطور no-code في مشهد تطوير تطبيقات المؤسسات من خلال هذه الإصدارات الجديدة. شاركت الشركة خططها لمواصلة تعزيز النظام الأساسي، مع توقع المزيد من الترقيات التي تركز على العملاء في عام 2024.

تعد هذه الإنجازات جزءًا من إصدار الخريف الأكثر شمولاً من Unqork، والذي يوفر العديد من الميزات والترقيات الأساسية. تعمل إحدى هذه الميزات على تعزيز التعاون بين فرق الأعمال والتكنولوجيا من خلال السماح بالاتصال السلس والتعليق على تحديثات التكوين داخل النظام الأساسي. علاوة على ذلك، يتم إرسال الإشعارات على الفور إلى المستخدمين الموسومين، مما يؤدي إلى استجابة سريعة.

يقدم هذا التحديث أيضًا تجربة تنقل مخصصة، مكتملة بالإعلانات المستهدفة وملفات تعريف المستخدمين المليئة بالإنجازات مثل الشهادات ومستويات الخبرة والشارات. علاوة على ذلك، سيتمكن منشئو التطبيقات الآن من الوصول إلى إرشادات أفضل الممارسات في الوقت الفعلي، وتحسين جودة التكوين، وتسريع التطوير من خلال مزايا مثل PropertyID التنبؤي ومقترحات تعيين المكونات الإضافية.

إصدار سقوط Unqork لا يتوقف عند هذا الحد. كما أنه يسمح بالتكامل السهل مع منصات متعددة، بما في ذلك الخدمات السحابية والأنظمة القديمة، ويتم تسهيل ذلك من خلال رسم الخرائط المتقدمة وواجهة drag-and-drop البديهية. هناك مقدمة إضافية مثيرة وهي نظام مراقبة أداء التطبيقات، مما يمكّن المبدعين من تتبع المقاييس الحيوية والتأكد من صحة تطبيقاتهم وتوافرها.

تعتبر هذه الميزة بالغة الأهمية بشكل خاص، حيث يسمح هذا المستوى من المراقبة بالكشف الاستباقي عن المشكلات وحلها قبل أن تؤثر بشكل كبير على المستخدمين النهائيين أو العمليات التجارية. ويظهر هذا الالتزام بالتفاصيل أيضًا في منصة AppMaster ، التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة بطريقة no-code. بدءًا من تحديد نماذج البيانات، وصياغة منطق الأعمال، وحتى نشر التطبيقات، فإنه يقدم بيئة تطوير متكاملة شاملة وسهلة التنقل.