Unqork: revelado novo ambiente de desenvolvimento sem código e gateway de integração

A plataforma no-code líder, Unqork, está revelando suas mais recentes ferramentas inovadoras para aprimorar o desenvolvimento de aplicativos - o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) sem código com a marca UDesigner e um gateway de integração. Estas novas ferramentas visam acelerar as transformações digitais, facilitar a criação de aplicações resilientes e permitir ligações mais seguras com mais de 700 sistemas externos.

UDesigner é uma ferramenta IDE expansiva que promete uma riqueza de recursos como desenvolvimento guiado, um alto grau de personalização e adesão consistente às melhores práticas. Foi construído para promover a colaboração entre equipes comerciais e técnicas, permitindo funções personalizadas e oferecendo comunicação em tempo real durante todo o processo de desenvolvimento. Por outro lado, o Integration Gateway abre caminhos para vários sistemas empresariais através de conectores pré-configurados, simplificando o processo de transformação digital.

O compromisso da Unqork em acelerar a evolução no-code no cenário de desenvolvimento de aplicativos corporativos é reforçado com esses novos lançamentos. A empresa compartilhou seus planos para aprimorar ainda mais a plataforma, com mais atualizações centradas no cliente esperadas em 2024.

Essas inovações fazem parte do lançamento de outono mais abrangente do Unqork, que traz vários recursos e atualizações essenciais. Um desses recursos promove a colaboração entre equipes de negócios e de tecnologia, permitindo comunicação e comentários contínuos sobre atualizações de configuração na plataforma. Além disso, as notificações são enviadas instantaneamente aos usuários marcados, solicitando uma resposta rápida.

Esta atualização também introduz uma experiência de navegação personalizada, completa com anúncios direcionados e perfis de usuário repletos de conquistas como certificações, níveis de experiência e emblemas. Além disso, os criadores de aplicativos agora terão acesso a orientações de práticas recomendadas em tempo real, otimizando a qualidade da configuração e acelerando o desenvolvimento por meio de benefícios como PropertyID preditivo e propostas de mapeamento de plug-ins.

O lançamento de outono do Unqork não para por aí. Além disso, permite fácil integração com múltiplas plataformas, incluindo serviços em nuvem e sistemas legados, facilitada por mapeamento avançado e uma interface intuitiva drag-and-drop. Uma introdução adicional interessante é a de um sistema de monitoramento de desempenho de aplicativos, permitindo que os criadores rastreiem métricas vitais e garantam a integridade e a disponibilidade de seus aplicativos.

Este recurso é particularmente crucial, pois este nível de monitoramento permite a detecção e resolução proativa de problemas antes que eles possam impactar significativamente os usuários finais ou os processos de negócios.